نشت اطلاعات ۳۹ هزار نفر از کاربران کیف پول رمزارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سیف پال» در بیانیه ای اعلام کرد یک شکاف در مجوزدهی در سیستم ردیابی سفارش، اجازه دسترسی به اطلاعات سفارش مشتری دیگر را بین تاریخ دو مارس ۲۰۲۵ تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ میلادی، فراهم کرده است. سیف پال مجموعه ای از ابزارهای مدیریت ایمن رمز ارز از جمله کیف پول های سخت افزاری، کیف پول های موبایلی و مرورگر را برای کمک به ذخیره و استفاده از دارایی های دیجیتال ارائه می کند.

این نشت داده شامل دسترسی به عبارت های بازیابی کیف پول، کلید های خصوصی، پسوردها، حساب های بانکی و اطلاعات حساب بانکی و پرداخت یا شماره شناسایی های صادر شده از سوی دولت، نبوده است.

رمزهای کیف پول به طور معمول حروف و عدد هستند. این تهیه کننده کیف پول همچنین مجموعه ای از کلمه های تصادفی به نام «عبارت های بازیابی» را برای افزودن یک لایه امنیتی بیشتر به کار می برد که هر دو این موارد فقط در اختیار کاربر است. اگر مشتریان کلمه رمز و عبارت های بازیابی خود را گم کنند، دسترسی شان به کیف پول قطع می شود.

کاربرانی که تحت تاثیر این رویداد نشت داده قرار گرفته اند، اطلاعات سفارش هایشان ممکن است برای حملات هدفمند فیشینگ و جعل هویت به کار رود.

«سیف پال» این مشکل را برطرف کرده و اقدامات امنیتی دیگری را در واکنش اضافه و همچنین اعلام کرده داده های خصوصی کاربران را فقط به مدت ۹۰ روز نگهداری می کند.