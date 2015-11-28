زندگی به سبک اردوغان

گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: «رجب طیب اردوغان» ظرف ۲۴ ساعت گذشته اظهارات کاملا متناقصی داشته زیرا از یک سو به دنبال دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، و دلجویی از وی است و از سوی دیگر اقدامات مسکو پس از سرنگون شدن جنگنده روسیه را به بازی با آتش تشبیه می کند.

اردوغان در مقام دلجویی از روسیه، روز گذشته ابتدا اعلام کرد که هدف قرار گرفتن جنگنده روسیه از سوی ترکیه از روی عمد نبوده است. پس از آن نیز اعلام شد که اردوغان در پی فرصتی است تا در نشست تغییرات آب و هوایی که روز دوشنبه در پاریس برگزار می شود با پوتین دیدار کند.

این در حالی بود که رسانه ها صبح دیروز گزارش داده بودند که پوتین پاسخ تماس های اردوغان را نمی دهد.

اما این پایان اقدامات اردوغان در روز جمعه نبود بلکه وی در راستای راضی نگه داشتن متحدانی که با اتکا به آنها اقدام به سرنگون کردن جنگنده روسی کرده نیز اظهاراتی را بیان کرد و گفت : هشدار می دهم که روسیه با آتش بازی نکند. این بازی با آتش است که با بهانه قرار دادن حمله به داعش در سوریه، مخالفان میانه رو را که مشروعیت بین المللی دارند، مورد حمله قرار می‌دهند.

اشاره رییس جمهوری ترکیه به عملیات هوایی روسیه در سوریه علیه مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه است.

به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در بایبورد، شهری در شمال شرقی ترکیه، هشدار داده است: «این بازی با آتش است و تا بدانجا ادامه یافته که شهروندان ما که به روسیه رفته‌اند مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.»

طبق این گزارش، شماری از بازرگانان ترک که برای شرکت در یک نمایشگاه تجاری به روسیه سفر کرده بودند، به دلیل وجود اشکال در ویزاهای آنها بازداشت شده‌اند. روسیه همچنین اعلام کرده است که سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به روسیه متوقف خواهد شد.

اردوغان با اشاره به اینکه مسکو و آنکارا روابط مهمی دارند، تاکید کرده است: ما تمایلی نداریم به این روابط آسیبی وارد شود.

رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که احتمالا در نشست سران کشور‌ها درباره تغییرات اقلیمی در هفته آینده در پاریس با ولادیمیر پوتین رو در رو گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین از زمان سرنگونی این هواپیمای روسی حاضر به گفتگو با رجب طیب اردوغان نشده است.

اردوغان همچنین گفته است، روسیه می‌بایست به دلیل نقض قلمرو هوایی ترکیه از آنکارا عذر خواهی کند.

در همین حال، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفته است، از اول ماه ژانویه سال آینده میلادی مقررات سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به روسیه به حال تعلیق در خواهد آمد.

از سوی دیگر با توجه به آنکه کرملین از شهروندان روسیه خواسته از سفر به ترکیه اجتناب کنند این اقدام می‌تواند به لطمه جدی به صنعت توریسم ترکیه وارد کند.

در همین زمینه، روسیه کنترل و نظارت بر واردات محصولات کشاورزی ترکیه را افزایش داده است.

ترکیه بامداد سه‌شنبه، یک فروند هواپیمای سوخوی ۲۴ متعلق به ارتش روسیه را سرنگون کرد؛ این نخستین بار در طی شش دهه گذشته بود که یک عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، یک جنگنده روسی را سرنگون می‌کرد.

روسیه این اقدام ترکیه را به «خنجر خوردن از پشت» تعبیر کرده و خواستار عذرخواهی ترکیه شده، اما ترکیه در مقابل می‌گوید که واکنش روس‌ها «احساسی» است و «زیبنده سیاسیون نیست».