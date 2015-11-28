ترجمه روسی« قصه کربلا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه روسی از مجموعه داستانی «قصه کربلا» نوتشه مهدی قزلی در روسیه منتشر شد.

این کتاب از سری کتاب‌های «ایرانسکی_مازیکا» (موزاییکهای ایرانی) است که توسط بنیاد مطالعات اسلامی(انتشارات صدرا) منتشر شده است.

این کتاب با ترجمه ماریا یوریونا امامی است که آثار دیگری را هم از فارسی به روسی ترجمه کرده است.

امامی پیش از این در گفتگو با مهر از ترجمه کامل این مجموعه ۱۰ جلدی در پاییز امسال خبر داده و عنوان داشته بود که نخستین اثر از این مجموعه با عنوان «فصل صبر» به زبان روسی ترجمه شده است.

ماریا یورویونا امامی پیش‌تر نیز کتاب‌هایی چون «طوفان دیگری در راه است» اثر سیدمهدی شجاعی را از فارسی و کتاب «دختران راهی دیگر» را از انگلیسی و فارسی به روسی برگردانده است.

یادآوری می‌شود سال ۲۰۱۵ در روسیه «سال ادبیات» نامگذاری شده است و طی این سال بخش‌های فعال فرهنگی ایران در روسیه برای معرفی بیشتر ادبیات فارسی به مخاطب روس برنامه‌های مختلفی در پیش گرفته‌اند. ترجمه آثاری از سیدمهدی شجاعی، رضا امیرخانی، محمدرضا بایرامی و… و دعوت از این نویسندگان برای حضور در مراسم رونمایی و امضای اثرشان برای مخاطبان روس از جمله این اقدام‌ها بوده است.