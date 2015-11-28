اختتامیه نهمین دوره مسابقات قرآن دارالقرآن امام علی(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه نهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) جمعه ششم آذرماه با پیام مرجع جهان اسلام، آیت الله ناصر مکارم شیرازی و با حضور آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی عضو دفتر مقام معظم رهبری، دکتر لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، محمد انصاری موسس دارالقرآن امام علی(ع) و مرتضی نجفی قدوسی مدیر دارالقرآن امام علی(ع) در یادمان شهدای هفتم تیر «سرچشمه» برگزار شد.

پیام آیت‌الله مکارم شیرازی به اختتامیه مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع)

در بخش ابتدایی این مراسم، مرتضی نجفی قدوسی با بیان این مطلب که مسابقات این دوره از ۲۲ استان شرکت کننده داشته است، گفت: در این دوره شرکت کنندگان تماما از خواهران بودند، امسال با تمهیداتی که اندیشیده شد کل مبلغ جوایز پیش بینی شده به ۴۰۰ میلیون تومان رسید تا در مراسم پایانی به برگزیدگان اهدا شود.

وی در ادامه پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت الله مکارم شیرازی را به این شرح قرائت کرد؛

بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمنِ ٱلرَّحِیمِ

"" اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدیثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى‌ ذِکْرِ اللَّهِ... ِ. "" (زمر-آیه ۲۳(

ابتدا بهترین سلام و صلوات خداوندی را به شما عزیزانی که در فرصتهای جوانی گرد مشعل فروزان قرآن جمع شده اید، نثار می کنم و از خداوند بزرگ موفقیت و سربلندی همه شما قرآنیان و دست اندر کارانی که در تشکیل این محفل بزرگ قرآنی و مسابقات سراسری قرآن که همه ساله برگزار می شود را خواستارم.

برادران و خواهران عزیز؛

هرقدر در جامعه ما کار قرآنی انجام گیرد و برای آن سرمایه گذاری شود باز هم می طلبد تا در این زمینه فعالیت کرد، کار برای قرآن موجب پیشرفت و نورانیت فرد و جامعه می شود.

سرمایه اصلی ما قرآن است، اصول و فروع و احکام ما ریشه در قرآن دارد، دامنه قرآن آنقدر وسیع است که نقطه پایانی ندارد، بنابراین هرقدر بتوانیم باید به تلاوت قرآن و تفکر و تعقل و تحقیق در عمق معانی و پیام های آن بکوشیم.

امروز ابزار فعالیت های دشمنان برای گمراه کردن جوانان بسیار زیاد شده است و در هیچ زمانی دشمنان اسلام اینقدر مجهز به ابزارهای گوناگون از قبیل رسانه، کتاب، فیلم، شبکه های مجازی و دنیای اینترنت نبوده اند و شرایط برای انحراف جوانان بسیار مهیا و باز است و در چنین شرایطی توجه دادن نسل جوان به قرآن و فعالیتهای قرآنی از جمله راهکارهایی است که می تواند مانعی برای اهداف شوم ذشمنان اسلام شود.

عزیزان من، شما جوانان، خواهران و برادرانی که به حفظ و تلاوت قرآن اهتمام داشته اید، طوبی لکم، خوشا بر احوالتان، اما این را بدانید همانطور که قرآن کریم فرموده است: «فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» یعنی هرچه می توانید از این قرآن بخوانید و در آیات دیگر نیز به تلاوت پیوسته در همه اوقات، بخصوص در شبانگاهان و در دل سحرها توصیه فرموده است، این تلاوت کم کم موجب صافی دل و پاکی انسان می شود و انس با قرآن را پدید می آورد.

دستور قرآن کریم به همه پیروان قرآن در سوره مزمل آن است که بخشی از شب را به تلاوت قرآن اختصا ص دهید «وَ رَتِّلِ الْقُرآنَ تَرْتیلا»

در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است «ان هذه القلوب تصدا کما یصدا الحدید قیل فما جلاء ها، قال تلاوه القرآن» یعنی این قلوب انسانها همانند آهن زنگار می بندد، سوال کردند از حضرت، چه چیزی زنگار دل را پاک می کند؟ جواب فرمودند: تلاوت قرآن زنگارها را از دل و قلب انسان پاک می کند.

بنابراین تلاوت و قرائت قرآن فی نفسه، موضوعیت دارد و سفارش اکید خود قرآن و اولیای دین بر این عمل مترتب است و لیکن تدبر در قرآن و آیات الهی هم وظیفه دیگری است که همه موظف به آن هستند، چرا که می فرماید: «أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» چرا در قرآن تدبر نمی کنند، آیا بر قلبهای آنها مهر و قفلی زده شده است تا قرآن در آن راه نیابد؟

بنابراین شما قاریان و تالیان قرآن و حافظان قرآن که در مرحله اول بخوبی موفق بوده اید، باید در مرحله دوم یعنی فهم و تدبر و تعمق در آیات قرآن نیز تلاش داشته و تفاسیر قرآن را مطالعه کرده و از معارف قرآن هم بهره و حظ کافی ببرید.

اما مراحل قرآنی شدن انسان به همین میزان کفایت نمی کند و مهمترین مرحله عمل به فرامین، آموزه ها و پیام های قرآن است که موجب رستگاری انسان و اجتماع خواهد شد.

در پایان از اینکه دارالقرآن امام علی(ع) در عرصه آموزش های قرآنی در سطح کشور و برگزاری مسابقات قرآن در این گستردگی و با حضور صدها حافظ قرآن توفیقات بسیار خوبی داشته است، خوشحالم و دوام توفیقات بانیان خیر و مسئولان و دست اندرکاران و همه شما عزیزان و جوانان و نوجوانان قرآنی را از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ناصر مکارم شیرازی

۶ آذر ۹۴

تنها راه مبارزه با تفرقه‌ها تمسک به قرآن است

در بخش دیگری از این مراسم محمد انصاری با بیان این مطلب که زنان در جامعه ما وظیفه بسیار سنگینی را بر دوش دارند، گفت: امروز زنان جامعه ما وظیفه سنگینی بر دوش دارند، خواهران کشور اسلامی ما باید تلاش کنند تا با کسب معارف قرآنی و نشر و گسترش آن در جامعه فرهنگ قرآنی را در کشور جاری کنند.

وی افزود: دامن پاک زنان ایران اسلامی محل پرورش نسل‌های پاک است، اگر زنان کشور ما به امر فراگیری قرآن و آموزش آن به فرزندان خود توجه کنند قطعا فردایی روشن در انتظار ما خواهد بود.

موسس دارالقرآن امام علی(ع)، تاکید کرد: با توجه به تفرقه افکنی‌های دشمنان در عصر حاضر تنها راه نجات ما این است که به قرآن رو بیاوریم، همانگونه که پیامبر(ص) نیز سفارش می‌کردند در موقع گرفتاری‌ها به قرآن پناه ببرید.

انصاری در خصوص هدف از برگزاری مسابقات قرآنی، تصریح کرد: بنده به هیچ وجه در برگزاری این مسابقات به دنبال برطرف کردن اغراض شخصی نبوده‌ام و تنها هدف من برای برگزاری این رقابت قرآنی تروج فرهنگ قرآنی در کشور بوده است.

وی با انتقاد از برخی کم توجهی‌ها به کلام‌الله، بیان داشت: متاسفانه بخشی از جامعه امروز ما به قرآن کم توجه است، باید در تمامی ابعاد به امور قرآنی توجه شود تا شاگردان قرآنی بسیار خوبی برای آینده ذخیره شوند.

موسس دارالقرآن امام علی(ع) با اشاره به زندگی علامه طباطبایی، اظهار کرد: این عالم بزرگ به این دلیل به مقامات عالی در دین اسلام رسید که در یک خانواده قرآنی رشد کرد، پس باید خانواده‌های ما نیز به امر حضور قرآن و در تربیت فرزندان خود توجه کنند.

انصاری در پایان در خصوص فعالیت‌های مختلف دارالقرآن امام علی(ع)، عنوان داشت: دارالقرآن امام علی(ع) در ۶۰ شهر کشور شعبه دارد و بیش از ۱۰ هزار فعال قرآنی در این شعبات فعالیت می‌کنند، ضمن این‌که در پایان دوره‌های تکمیلی این شعبات به نفرات برتر گواهی‌نامه‌هایی داده می‌شود تا بتواند خود ایشان نیز در وجوه مختلف قرآن کریم به امر آموزش بپردازند.

زنان سربازن خط مقدم مقابله با نفوذ فرهنگی هستند

در ادامه این مراسم دکتر لاله افتخاری با اشاره به سفر حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا، گفت: سفر بانوی صبر پس از حادثه کربلا سفری با بصیرت بود و به بشریت بصیرت بخشید.

وی افزود: پایه‌گذار طرحی شده‌ایم که بر اساس آن زائرانی که در راهپیمایی عظیم اربعین امسال شرکت می‌کنند در راستای رسیدن به هدف تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآنی که مدنظر مقام معظم رهبری ‌می‌باشد در طول مسیر به حفظ سوره «فجر» بپردازند و پس از اربعین نیز در یک همایش بزرگ از آن‌ها تجلیل به عمل بیاوریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: بسیج تمامی ظرفیت‌های ناشناخته را شناسایی کرد، ضمن این‌که بسیجیان ما کاملا موقعیت شناس هستند و در همه حال ولایت‌مداری خود را حفظ می‌کنند.

افتخاری در خصوص جریان نفوذ، تاکید کرد: در دورانی که همواره رهبر معظم انقلاب از ناتوی فرهنگی و نفوذ دشمن صحبت می‌کنند، زنان جامعه ما می‌توانند با تمسک به قرآن در برابر تمامی حربه‌های دشمن ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: خواهران ایران اسلامی سربازان خط مقدم مبارزه با نفوذ فرهنگی دشمن هستند، اما نکته اصلی اینجاست که باید زنان جامعه ما راه‌های نفوذ دشمن را بشناسند و با استفاده از ابزار فرهنگی در برابر این نفوذ بایستند.

افتخاری در خصوص خط فکری دشمن، بیان داشت: امروز صدها اتاق فکر دشمن در حال ایجاد نقشه برای ضربه زدن به کشور ماست، اما اگر ما ظرفیت‌های خود را بشناسیم به قول فرمایش امام راحل دشمن و در راس آن آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص شبکه‌های اجتماعی، گفت: باید از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم اما در خصوص خطرات آن نیز آگاه باشیم، زیرا این شبکه‌های یک تیغ دو لبه با کارکردهای مختلف هستند، ضمن این‌که زنان ما با استفاده از سبک الگوی اسلامی و توجه به موضوع مهم فرزند آوری و توجه به تربیت قرآنی فرزندان خود می‌توانند به جامعه خود خدمت‌رسانی کنند.

افتخاری در پایان با انتقاد از برخی بدقولی‌های دولت، تصریح کرد: همان‌طور که جلسات هیئت دولت با تلاوت قرآن آغاز می‌شود، امیدواریم دولت نیز بودجه فعالیت‌های قرآنی را در ابتدای سال واریز کند.

امام راحل همواره در حال قرائت قرآن بود

در بخش سخنران ویژه این مراسم آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی با تشکر از فعالیت‌های بسیار شایسته دارالقرآن امام علی(ع)، گفت: دارالقرآن امام علی(ع) در راستای اعتلای فرهنگ قرآنی در کشور تلاش‌های بسیاری را انجام داده است که باید این فعالیت‌های مورد قدردانی قرار بگیرد، ضمن این‌که باید از هیئت داوران این دوره از مسابقات نیز تشکر به عمل بیاوریم.

وی افزود: خواهران قرآنی که در رشته‌های مختلف کلام الله مجید تبحر پیدا کرده‌اند باید شروع به آموزش آموخته‌های خود به دیگران کنند تا فرهنگ قرآنی در کل کشور جاری شود.

عضو دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: خواندن و تلاوت قرآن کریم بسیار اهمیت دارد، تا جایی که در این کلام الهی نیز ذکر شده است که به خواندن و قرائت قرآن بپردازید.

آیت الله رسولی محلاتی با اشاره به زندگی سراسر قرآنی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: قرائت قرآن مجید همواره در دستور کار امام راحل(ره) بود، ایشان هر روز در حد یک حزب و یا بیشتر قرآن تلاوت می‌کردند و تا لحظات پایانی زندگی خود نیز همان‌گونه که در تصاویر تلویزیونی نیز وجود دارد به امر خواندن قرآن مبادرت می‌ورزیدند.

وی در پایان در خصوص درس آموزی خود از محضر علامه طباطبایی، گفت: بنده افتخار داشتم تا در محضر علامه طباطبایی کسب فیض کنم، حتی به یاد دارم که در زمانی‌ که مانند امروز دستگاه‌های تکثیر وجود نداشت افتخار پیدا کردم تا در نوشتن دوباره تفسیر ماندگار المیزان مشارکت داشته باشم.

اجرای برنامه قرآنی توسط حافظ خردسال

در یکی از برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده این مراسم، حنانه خلفی حافظ ۹ ساله تمام قرآن مجید به قرائت روضه امام رضا(ع) و بخش‌هایی از قرآن مجید پرداخت که این اجرا با استقبال بسیار فراوان حاضران و میهمانان حاضر در مراسم مواجهه شد.

معرفی نفرات برتر

در بخش پایانی این مراسم نفرات برتر در رشته‌های مختلف به شرح ذیل معرفی و از آنان تقدیر به عمل آمد؛

برگزیدگان رشته قرائت ترتیل در گروه سنی زیر ۱۶ سال:

زینب‌سادات شریفی از استان قم، رتبه اول، شیرین زهره وند از استان تهران، رتبه دوم، فاطمه اسماعیلی از استان تهران، رتبه سوم

برگزیدگان رشته قرائت تحقیق:

زهراسادات موسوی از خراسان رضوی، رتبه اول، زینب آقائی از البرز، رتبه دوم، فاطمه ترکاشوند از البرز، رتبه سوم

برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء قرآن:

فاطمه ابراهیمی از استان تهران رتبه اول، زهرا جانی از استان قزوین رتبه دوم، محدثه پازوکی از استان تهران رتبه سوم

برگزیدگان رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن:

زهراسادات موسوی از خراسان رضوی رتبه اول، زهرا خلیلی ثمرین از استان تهران رتبه دوم، مشترکاً مریم شعبانی و سارا دهقانی تفتی از استان تهران رتبه سوم

برگزیدگان رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن:

زینب امین پور از استان اصفهان رتبه اول، فاطمه ترکاشوند از استان البرز رتبه دوم، مشترکاً زهرا برومند از استان البرز و فاطمه صدرجهانی از استان تهران رتبه سوم

برگزیدگان حفظ کل قرآن:

فاطمه نیکویی از استان تهران رتبه اول، حنانه خلفی از استان تهران رتبه دوم، فاطمه مومنی از استان تهران رتبه سوم

برگزیدگان رشته قرائت ترتیل در گروه سنی بالای ۱۶ سال:

فاطمه رحمدار از استان قم رتبه اول، مریم فتحی زاده از استان البرز رتبه دوم، صنا منبوئی از استان اهواز رتبه سوم

برگزیدگان رشته قرائت تحقیق:

زهرا سهرابی از استان کرمانشاه رتبه اول، سمانه کوچکی از استان تهران رتبه دوم، پرنیان عصابخش از استان تهران رتبه سوم

برگزیدگان رشته حفظ ۵ جزء قرآن کریم:

رقیه حسنلواز استان زنجان رتبه اول، هما خان‌جانی از استان همدان رتبه دوم، مرضیه میرزائی پور از استان خراسان رضوی رتبه سوم

برگزیدگان رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن:

آرزو اسلامی از استان تهران رتبه اول، پرنیان عصابخش از استان تهران رتبه دوم، مرضیه فیروز زاده رتبه سوم

برگزیدگان رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم:

راضیه رحیمی از استان اصفهان رتبه اول، حلیمه شوشتری از استان خراسان رضوی رتبه دوم، فاطمه سعیدی مقدم از استان تهران رتبه سوم

برگزیدگان رشته حفظ کل قرآن کریم:

طاهره نائبی موحد از استان تهران رتبه اول، زهرا قربانی از استان اصفهان رتبه دوم، سما بابایی از استان کرمان رتبه سوم