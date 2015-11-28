۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۰۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۰۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۵۷ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۶ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۲ هزار و ۳۲۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۵۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۵۵ تومان، هر یورو را ۳۸۶۵ تومان، هر پوند را ۵۴۸۵ تومان، لیر ترکیه ۱۲۷۵ تومان و درهم امارات را ۹۹۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۰۶۰۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۰۵۰۰۰
نیم سکه ۴۵۷۰۰۰
ربع سکه ۲۵۰۰۰۰
گرمی ۱۶۶۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۲۳۲۰
نوع ارز  
دلار ۳۶۵۵
یورو  ۳۸۶۵
پوند ۵۴۸۵
درهم ۹۹۷
لیرترکیه ۱۲۷۵
