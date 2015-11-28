بحران برف غرب مازندران به کام دیگران بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات ناشی از بحران برف سال ۹۲ در رامسر با اشاره به اینکه این بحران خسارت زیادی به منطقه وارد کرده است گفت: این بحران بنام غرب اما به کام دیگران بوده است.

وی اظهار داشت: درحالی‌که بانک‌ها به دولت گزارش داده‌اند که سود تسهیلات کشاورزان بیش از ۲۷۶ میلیارد تومان بود اما حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به منطقه تخصیص داده نشده است.

وی عنوان کرد: بااینکه دولت بری بحران برف مصوبه داشته است اما معلوم نیست این پول را بانک‌ها هرکجا برده‌اند و بانک ملت شرکت‌های حقوقی ایجاد کرده و در مقابل بدهکاری‌ها، اموال مردم را می‌گیرد وبانک‌ها در مقابل مردم قرارگرفته‌اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: متأسفانه در کویر مرکبات کشت می‌کنند و بعد می‌آیند می‌گویند ما خسارت دیدیم و سر دولت کلاه می‌گذارند.

وی با اظهار اینکه کسانیکه در مقابل مردم هستند ضد دولت هستند، بیان داشت: برخی مدیران کاری می‌کنند تا مردم به دولت بدبین شوند بااینکه دولت بسیار همراه بوده و برای خسارات بحران برف جلسه و مصوبه داشته است.

شریعت نژاد افزود: برخی مدیران بانک در کشور شرایط منطقه را درک نمی‌کنند چون نه کشاورزی دیده‌اند و نه پا در کشاورزی گذاشته‌اند و روسای بانک‌های منطقه باید مدیران بالادستی خود را متقاعد کنند.