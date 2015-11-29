مهدی آصفی گرآورنده کتاب «مراثی عاشورا» که در برگرینده نوحه‌های منتشر نشده و مرثیه‌های شادروان علی اکبر صلح خواه (خوشدل تهرانی) است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده شکل‌گیری این کتاب گفت: مرحوم خوشدل از قدیم با من و جمعی از دوستان در ارتباط بود و نوحه و شعر برایمان می‌سرود. نوحه‌های ایشان به همین خاطر به صورت پراکنده در اختیار من و دوستان مشترکمان از جمله سید جواد زری‌باف، حاج علی بهاری، حاج سید مهدی شریعتی، حاج علی کلافچی بود تا اینکه با همت موسسه هلال تصمیم بر این شد که این نوحه‌ها جمع شود و در یک کتاب بگنجد. البته قبل از این هم از ایشان دو کتاب دیگرشان با عنوان دهه عاشوار و بهترین اشعار خوشدل را نیز منتشر کرده‌ بودیم و این کتاب هم دنباله همین اشعار است.

وی ادامه داد: مرحوم خوشدل اشعار منتشر نشده دیگری نیز دارند که در دست دوستانشان پخش است و قرار شده با همت موسسه هلال این اشعار نیز در قالب کتابی جمع آوری و منتشر شود.

آصفی در ادامه درباره ویژگی‌های نوحه‌های موجود در این کتاب گفت: ویژگی اصلی نوحه‌های مرحوم خوشدل حماسی بودن و انقلابی بودن آن است. آثار ایشان به دلیل مصادف بودن سرایش برخی از این اشعار با انقلاب اسلامی و خوانده شدنشان در آن فضا دارای چنین سبک و سیاقی شده است. مرحوم خوشدل در زمره نخستین مدیحه سرایانی بود که در ایام پیروزی انقلاب اسلامی توانست مضامین حماسی را با شور انقلابی آمیخته کند و نخستین کسی باشد که در دوران خفقان پهلوی و حکومت ستم‌شاهی با چنین سبکی به سرایش شعر بپردازد و چیزی فراتر از سوز و گذاز را در اشعار آئینی خود وارد کند.

وی همچنین تصریح کرد: مرحوم خوشدل از جمله شعرایی بود که در تمامی قالب‌های شعری دستی داشته و مقام استادی داشت. همانطور که گفتم قبل از این کتابی از او با عنوان «دهه عاشورا» در بیش از ۵۰۰ صفحه و بهترین اشعار خوشدل شامل قصائد این شاعر و مدیحه سرایی آئینی را گردآوری و منتشر کرده‌ام که نمونه‌های خوبی از استادی ایشان در شعر بوده است. امید داریم که به زودی بتوانیم باقی اشعار بر جای مانده از وی را نیز در یک کتاب مجزا گردآوری کنیم.