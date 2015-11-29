نمایشگاه کتاب بیروت با حضور ایران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی، پنجاه و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت، روز جمعه ۶ آذر با حضور نخست وزیر لبنان در منطقه البیال بیروت آغاز به کار کرد.

نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت که نخبگان فرهنگی جهان عرب آن را فراتر از یک نمایشگاه می‌دانند، از سال ۱۹۵۶ میلادی تاکنون در حال برگزاری است. این نمایشگاه در دوران ۱۵ ساله جنگ داخلی و حملات خونین رژیم صهیونیستی نیز تعطیل نشده و هر سال در زمان مقرر برگزار شده است. این دوره از نمایشگاه نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است و نخست وزیر لبنان در مراسم افتتاحیه آن در شرایط سخت داخلی و خارجی ابراز خرسندی کرد و گفت که این نمایشگاه بدون توجه به چالش های سیاسی و اقتصادی و تهدیدهای امنیتی برگزار می‌شود.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در غرفه‌ای به مساحت ۲۴ متر مربع به نمایندگی از ناشران ایرانی از جمله گروه انتشارات بین‌المللی الهدی به معرفی و عرضه‌ ۱۷۰ عنوان از آثار ناشران ایرانی به زبان های عربی، فرانسه و انگلیسی می‌پردازد.

آثار منتخب الهدی با موضوعات هنری، تاریخی، گردشگری، مذهبی جهت ارائه گردآوری شده و همراه با منتخب کاتالوگی به زبان عربی با هدف معرفی و فروش ترجمه‌ آثار تالیفی ناشران گروه انتشارات بین‌المللی الهدی در غرفه جمهوری اسلامی ایران به نمایش درخواهد آمد.

لبنان و ایران در طول تاریخ از نظر فرهنگی و اعتقادی مشترکات فراوانی داشته و فرهیختگان، هنرمندان و اندیشمندان دو کشور تبادلات فرهنگی بسیاری برای خلق آثار مشترک و ماندگار با یکدیگر داشته اند. انتشارات الهدی نیز در این دوره به دنبال یافتن راه‌های همکاری مشترک به ویژه استفاده از صنایع مدرن و رو به رشد چاپ در لبنان خواهد بود. همچنین الهدی برای همکاری‌های آتی خود قرار ملاقات‌هایی را با ناشران و فعالان حوزه‌ی فرهنگ لبنان تنظیم کرده، تا بتواند پایه‌های فعالیت‌های مشترک بین المللی را در این دوره از نمایشگاه رقم بزند.

بخش اعظمی از کالاهای فرهنگی ارسالی به این نمایشگاه را آموزش هنرهای سنتی ایرانی مانند تذهیب، طراحی فرش، خوشنویسی و نگارگری، ادبیات تشکیل می‌دهد. تفسیر الاحکام، قصص القرآنیه، قانون فی الطب، مباحث المشرقیه، مبادی فلسفه، فقه المصارف النقود، جواهرالبلاغه از جمله آثار علمی-مذهبی است که می تواند زمینه‌های گفتگو و تبادل نظر در آراء مولفین ایرانی و عربی را در میان مخاطبین غرفه به وجود آورد.

پنجاه و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت از ششم تا نوزدهم آذر ۱۳۹۴ در لبنان برگزار خواهد شد.