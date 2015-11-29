ایران در تولید گاز از قطر پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت انی ایتالیا با انتشار گزارش سالانه خود در تشریح آخرین تحولات در صنایع نفت و گاز کشورهای جهان، با اشاره به رشد ۷ درصدی تولید گاز ایران بالغ بر ۱۷۰ میلیارد مترمکعب از پشت سر گذاشتن قطر در این زمینه خبر داد و اعلام کرد ایران رتبه سوم جهان و نخست منطقه غرب آسیا در تولید گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی بالغ بر ۱۷۰.۰۸ میلیارد مترمکعب گاز تولید کرده و از این لحاظ با یک پله صعود و پشت سر گذاشتن قطر در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است. به این ترتیب رتبه ایران از این لحاظ در غرب آسیا نیز بهبود یافته و ایران به نخستین تولیدکننده گاز در این منطقه تبدیل شده است و پس از آن قطر و عربستان قرار دارند.

تولید گاز ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به سال پیش از آن با رشد ۶.۸ درصدی مواجه شده و در بازه ۱۴ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی هم رشد ۷.۸ درصدی را تجربه کرده است، همچنین تولید گاز ایران ۴.۹ درصد تولید گاز کل جهان را تشکیل داده است. رشد تولید گاز ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال پیش از آن ۱.۸ درصد و در بازه ۱۳ ساله ۷.۹ درصد برآورد کرده بود.

در سال گذشته میلادی، آمریکا با تولید ۷۱۸.۸۵ میلیارد مترمکعب جایگاه نخست تولید گاز در جهان در این سال را در اختیار دارد؛ روسیه که سال ۲۰۱۱ رتبه نخست تولید گاز را در اختیار داشت، از سال ۲۰۱۲ به جایگاه دوم نزول کرد و در سال ۲۰۱۴ با تولید ۶۳۰.۷۷ میلیارد مترمکعب گاز جایگاه دومی خود را همچنان حفظ کرده است. اما قطر با تولید ۱۶۹.۸۱ میلیارد مترمکعب گاز از جایگاه سوم به جایگاه چهارم نزول کرده است.

از این رو ۱۰ کشور نخست تولیدکننده گاز در جهان در سال ۲۰۱۴ روزانه ۲ تریلیون و ۳۴۱ میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب گاز تولید کرده‌اند. این کشورها شامل آمریکا، روسیه، ایران، قطر، کانادا، چین، نروژ، ترکمنستان، عربستان و الجزایر می شوند.

تولید گاز کل جهان در این سال برابر با ۳ تریلیون و ۴۷۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به سال پیش از آن ۰.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

ایران چهارمین مصرف ‌کننده بزرگ گاز جهان

همزمان با جهش تولید گاز در جهان، میزان مصرف گاز در جهان در سال ۲۰۱۴ برابر با ۳ تریلیون و ۴۴۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است که کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ را نشان می‌دهد.

آمریکا با مصرف ۷۴۶.۶۷ میلیارد مترمکعب گاز رتبه نخست و روسیه با ۴۵۰.۰۳ میلیارد مترمکعب گاز رتبه دوم و چین با ۱۸۱.۶۰ میلیارد مترمکعب گاز رتبه سوم مصرف ‌کنندگان جهان را به خود اختصاص داده‌اند. ایران، ژاپن، کانادا، عربستان، آلمان، مکزیک و انگلیس نیز در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.

ایران در این سال ۱۷۳.۶۴ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده است که نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش ۱۱.۸ درصدی دارد و در بازه ۱۴ ساله افزایش ۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد. مصارف گازی آمریکا به تنهایی ۲۱.۷ درصد و مصارف روسیه ۱۳.۱ درصد کل مصارف گازی جهان را تشکیل می‌دهند.

ایران بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان شد

ایران با در اختیار داشتن حدود ۱۷ درصد کل ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی معادل با ۳۴ تریلیون و ۲۰ میلیارد مترمکعب، همچنان دومین کشور بزرگ دارای ذخایر گازی جهان باقی ماند. از این رو ذخایر گازی ایران در این سال نسبت به سال پیش از آن رشدی نداشته و ۳۴ تریلیون و ۲۰میلیارد مترمکعب است.

البته سال گذشته انی ایتالیا، ذخایر گازی ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی را ۳۳ تریلیون و ۹۴۸ میلیارد مترمکعب برآورد کرده بود که این رقم در گزارش امسال تصحیح و ۳۴ تریلیون و ۲۰ میلیارد مترمکعب عنوان شده است. به این ترتیب رقم ذخایر سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ یکسان اعلام شده است. گزارش گازی ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت سال ۲۰۱۲ رشد ۰.۵ درصدی داشت.

ایران را از نظر ذخایر گازی، در سال ۲۰۱۴ میلادی همچون ۲ سال پیش در جایگاه دوم جهان قرار داده است. همچنین میزان ذخایر ایران در مدت زمان سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ با رشد ۱.۸ درصدی روبرو شده است.

میزان ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۰۱ تریلیون و ۷۷۱ میلیارد مترمکعب بوده است که ۱۵۸ تریلیون و ۱۲۳ میلیارد مترمکعب از این ذخایر به ۱۰ کشور نخست دارای ذخایر جهان و ۴۳ تریلیون و ۶۴۸ میلیارد مترمکعب از این ذخایر به باقی کشورهای جهان تعلق دارد.

میزان ذخایر گازی جهان در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش ۰.۵ درصدی و در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ رشد ۱.۷ درصدی داشته است.

۱۰ کشور نخست دارای ذخایر گازی در جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی به ترتیب روسیه با ۴۹ تریلیون و ۸۹۶ میلیارد، ایران با ۳۴ تریلیون و ۲۰ میلیارد، قطر با ۲۵ تریلیون و ۵۳۱ میلیارد، آمریکا با ۹ تریلیون و ۹۶۰ میلیارد، ترکمنستان با ۹ تریلیون و ۹۰۴ میلیارد، عربستان با ۸ تریلیون و ۴۸۹ میلیارد، امارات با ۶ تریلیون و ۹۱ میلیارد، ونزوئلا با ۵ تریلیون و ۶۱۷ میلیارد، نیجریه با ۵ تریلیون و ۱۱۱ میلیارد و الجزایر با ۴ تریلیون و ۵۰۴ میلیارد متر مکعب اعلام شده‌اند.

بر این اساس، ذخایر گاز روسیه ۲۴.۷ درصد، ایران ۱۶.۹ درصد، قطر ۱۲.۲ درصد کل ذخایر جهان را تشکیل می‌دهند. ایران در سال ۲۰۱۴ از لحاظ ذخایر گازی خاورمیانه جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است و قطر و عربستان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

افزایش تولید میعانات گازی در ایران

علاوه بر این انی در جدیدترین گزارش خود تولید میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی را روزانه ۶۳۰ هزار بشکه تخمین زد و اعلام کرد رتبه ایران با دو پله صعود به ششم جهان ارتقا یافته است. بر این اساس در سال ۲۰۱۴ میلادی در جهان ۱۲ میلیون و ۳۰۷ هزار بشکه ان‌جی‌ال در روز در جهان تولید شده است که نسبت به سال ۲۰۱۳ با افزایش ۵ درصدی روبرو شده است.

سهم ایران از این میزان، تولید روزانه ۶۳۰ هزار بشکه بشکه ان‌جی‌ال بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۳، افزایش ۳.۹ درصدی داشته است. تولید ان‌جی‌ال ایران در بازه ۱۴ سال اخیر از افزایش ۱۶.۴ درصدی برخوردار شده است. به این ترتیب ایران در سال ۲۰۱۴ از این نظر در جایگاه ششم جهان قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته ۲ پله صعود را نشان می‌دهد.

سهم ایران از تولید ال‌ان‌جی کل جهان در سال ۲۰۱۴ نیز از ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵.۱ درصد افزایش یافته است. تولید ان‌جی‌ال ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ با کاهش ۴.۶ درصدی مواجه شده بود.

آمریکا با تولید ۲ میلیون و ۹۶۴ هزار بشکه در روز و عربستان با تولید یک میلیون و ۸۲۸ هزار بشکه نفت در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. قطر نیز با تولید یک میلیون و ۱۷۴ هزار بشکه در روز در جایگاه سوم قرار دارد. روسیه که سال ۲۰۱۳ در جایگاه پنجم قرار داشت در سال ۲۰۱۴ در جایگاه دهم قرار گرفته است. ده کشور نخست تولیدکننده ان‌جی‌ال در جهان شامل آمریکا، عربستان، قطر، امارات، کانادا، ایران، نیجریه، الجزایر، مکزیک و روسیه هستند.