مذاکره با خودروسازان اروپایی در مرحله نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در جمع خبرنگاران گفت: ایران برنامه دارد ظرف ۱۰ سال آینده به تولید سه میلیون دستگاه خودرو برسد و پیش‌بینی می‌شود یک سوم این تولیدات در آن زمان صادر شود.

وی افزود: به دنبال شرکای معتبری در حوزه خودروسازی هستیم که بتوانیم با هم سرمایه‌گذاری کنیم، ضمن اینکه چند مورد مذاکره نیز برای عقد قرارداد با اروپایی‌ها در حال نهایی شدن است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در رابطه با ساخت قطعات خودرو، شرکت‌های متعددی در حوزه قطعه‌سازی علاقه‌مند به مشارکت با قطعه‌سازان ایتالیا هستند که امیدواریم سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز شکل گیرد.

نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: در مورد فیات حدود ۱۰ سال قبل مذاکراتی میان ایران و ایتالیا صورت گرفت که به دلیل شریک آمریکایی این خودروساز، تولید خودرو محقق نشد اما طی چند ماه اخیر مذاکراتی با این خودروساز ایتالیایی داشته‌ایم که در حال ابتدایی قرار دارد.

وی گفت: از سرمایه‌گذاری فیات برای تولید خودروهای سبک، تجاری و موتورهای دوگانه‌سوز کاملاً استقبال می‌کنیم و البته در مجموع سیاست کلی ما در حوزه صنعت بر همکاری‌های مشترک استوار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از انعقاد قراردادی در سفر هفته گذشته پوتین به ایران با وزارت راه و شهرسازی برای برقی کردن خط آهن گرمسار-اینچه برون خبر داد و گفت: روسیه قرار است این خط آهن را فاینانس کند.

به گفته نعمت‌زاده، اولویت وزارت راه و شهرسازی، همکاری و تمرکز در حوزه راه‌آهن است و یک ماه قبل این وزارتخانه دعوتی از سرمایه‌گذاران خارجی صورت داده که بر این اساس، بسته کلی وزارت راه و شهرسازی، سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد یورویی خارجی‌ها با اولویت جاده و ریل است.

وی اظهار داشت: در رابطه با خطوط ریلی، قراردادی با روسیه منعقد شده است، البته در زمینه احداث فرودگاه نیز چند شرکت فرانسوی اعلام آمادگی کرده‌اند، اما جای کار برای ایتالیایی‌ها هم وجود دارد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ساخت بنادر در خلیج‌فارس و دریای عمان نیز مورد حمایت دولت قرار دارد، چرا که دو شهرک صنعتی در آن منطقه در حال طراحی است که برای واردات و صادرات نیاز به بندر دارد و بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند وارد حوزه مشارکت شوند.

نعمت‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: روز گذشته در مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی، ۲۰ شرکت ایتالیایی نیز حضور داشتند که امیدواریم حوزه نفت و گاز ایران برای سرمایه‌گذاری آنها جذاب باشد.