به گزارش خبرگزاری مهر، «استفان میشل» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توتال فرانسه برای بازگشت به صنعت ایران تلاش می کند، گفت: در شرایط فعلی با توجه به شرایط تحریم‌ها در حال انجام مذاکره با با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هستیم.

مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای توتال با اعلام اینکه توتال پیش از لغو کامل تحریم‌های ایران نمی تواند در صنایع نفت و گاز ایران فعالیت کند، تصریح کرد: پیش بینی می شود که تحریم‌ها علیه این کشور سال آینده میلادی لغو شوند که با لغو تحریم‌ها توتال فعالیت‌های خود را در صنایع نفت و گاز ایران از سر می گیرد.

این مقام فرانسوی اظهار داشت: توتال آمادگی حضور در هر دو پروژه های نفتی و گازی را در ایران دارد.

به گزارش مهر، دور جدید مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه امروز در تهران توسط رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت و استفان میشل مدیرخاورمیانه و شمال آفریقای توتال برگزار شد.

این در حالی است که «استفان میشل» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای توتال فرانسه اخیرا با اشاره به آمادگی این شرکت فرانسوی به منظور بازگشت صنعت نفت ایران، اعلام کرده است: توتال آماده تامین فاینانس، اجرای طرح‌های کاهش هزینه تولید نفت و فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز ایران است.

در همین حال، هفته پایانی آبان ماه سال‌جاری، دور جدید مذاکرات ایران با نمایندگان و مدیران ۲۶ شرکت نفتی فرانسه در تهران در حالی آغاز شد که شرکت تکنیپ فرانسه مذاکرات متعددی را برای بازگشت به صنعت نفت ایران انجام داده است.

از سوی دیگر، دور جدید مذاکرات ایران با معتبرترین موسسه آموزشی صنعت نفت جهان از فرانسه به میزبانی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در تهران برگزار شده است.