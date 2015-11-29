به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور در همایش مشترک اقتصادی ایران و ایتالیا گفت: سطح روابط اقتصادی ایران با ایتالیا که در گذشته به خاطر تحریم ظالمانه به نصف کاهش یافته بود، باید بازسازی کنیم و بر این اساس پیش‌بینی می شود که این حجم ظرف دو سال آتی، به رقم قبلی برگردد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: پس از دستیابی به توافق وین، شرایط اقتصادی جدیدی برای ایران به وجود آمده و این توافق علاوه بر ایران، برای کل جهان ثمربخش است. از اینجا بود که ایتالیا در جمع شرکای مهم اقتصادی ایران قرار گرفت، این در شرایطی است که بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد ایتالیا اهمیت دارد و این موضوع، همکاری ما را با این کشور جذاب تر می کند.

وی تصریح کرد: ایران اقتصادی در حال رشد دارد و با بهره گیری از ظرفیت و توانمندیهای های مختلف و نیروهای انسانی، به آسانی می تواند با همکاری ایتالیا بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را در اختیار گیرد، این در حالی است که معادن، نیروگاه ها و زمین های کشاورزی ایران را بسترهای مناسبی برای پیشرفت همکاری‌ها دانست که با کمک شرکت های دانش بنیان تحقق خواهد یافت .

به گفته جلال پور، دسترسی به آبهای آزاد، نفوذ اقتصادی در کشورهای همسایه، اشتغال به کار نیروهای متخصص و توسعه گردشگری می تواند مجموعه ای از دیگر زمینه های همکاری ایران وایتالیا محسوب شود.