ساخت مسکن اجتماعی در ابهام

خبرگزاری تسنیم نوشت: از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مسکن اجتماعی یکی از طرحهایی بود که مسئولان و مدیران ذیربط از آن بهعنوان یکی از برنامههای عملیاتی دولت تدبیر و امید نام میبردند.
۲۷ بهمن ماه سال گذشته پس از وعدههای متعدد برای اجرایی شدن این طرح حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن طرح مسکن اجتماعی تا هفته آینده خبر داده و به تسنیم گفته بود: هنوز درباره میزان دقیق واحدهای مسکونی که قالب طرح اجتماعی ساخته خواهد شده به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.
وی با بیان اینکه مراحل نهایی طرح مسکن اجتماعی در حال طی شدن است و حداکثر تا هفته آینده نهایی میشود در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص شده چه میزان مسکن در قالب این طرح ساخته خواهد شد، افزود: عدد مربوط به ساخت مسکن هنوز نهایی نشده و مذاکرات در این رابطه با وزارت تعاون در حال انجام است.
اما نه تنها "هفته آینده" خبری از نهایی شدن مسکن اجتماعی نشد بلکه در هفتهها و ماههای بعدی فقط وعدههای مختلفی از سوی مسئولان دو وزارتخانه راه و تعاون برای اجرای این طرح اعلام شد.
اواسط آبانماه امسال ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اتمام -تدوین- طرح مسکن اجتماعی خبر داده و گفته بود: اجرای «طرح مسکن اجتماعی» از برنامههای وزارت تعاون است و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه همکاری میکنند. در تلاش هستیم سازوکاری طراحی کنیم که یارانه سود تسهیلات به متقاضیان این طرح اعطا شود.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن دو روز پیش آب پاکی را روی دست منتظران طرح مسکن اجتماعی ریخت. سیدمحمد پژمان در اینباره به تسنیم گفت: «برای رکن اصلی این قضیه یعنی تامین مالی چه در بخش سهم دولت و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است، اقدامی صورت نگرفته است.»
وی تاکید کرد: هنوز بخش قبلی مسکن اجتماعی یعنی تامین مالی هنوز حل نشده است. رکن اصلی این قضیه تامین مالی است چه آن بخشی که سهم دولت است و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است که باید به این بخش بدهند.
وی تصریح کرد: هنوز اقدامی در رابطه برای تامین مالی کسانیکه خودشان میخواهند -در طرح مسکن اجتماعی- صاحب واحد شوند یا چه اینکه کسانیکه میخواهند واحد احداث کرده و بهصورت اجارهداری نگهداری کنند، صورت نگرفته است.
به گزارش تسنیم، عبدالحمید نقرهکار شیرازی استاد دانشگاه علم و صنعت پیشتر با بیان اینکه مسئولان از امکانات کافی برخوردارند و به همین دلیل مشکل اصلی مسکن را درک نمیکنند، گفت: طرح مسکن اجتماعی یادآور انقلاب کبیر فرانسه است که به مردم گرسنه به جای نان، شیرینی و بیسکویت دادند.
وی اظهار کرد: بیش از دو سال است که از روی کار آمدن دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی میگذرد، اما با این حال مهمترین مسائل کشور در حوزه مسکن یعنی تامین سرپناه برای اقشار متوسط و زیرمتوسط بهعنوان مهمترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی مغفول مانده است.
وی با اشاره به طرح مسکن اجتماعی تصریح کرد: زمانیکه طرح مسکن اجتماعی ارائه شد به یاد انقلاب کبیر فرانسه افتادم. در این انقلاب طبقات مظلوم و مستضعف معطل غذا بودند و به همین دلیل مقابل کاخ دربار فرانسه تجمع کردند. ماریان آنتوانت ملکه فرانسه در آن هنگام میگوید این مردم چه میخواهند که درباریان میگویند گرسنه هستند و نان میخواهند.
وی ادامه داد: ملکه فرانسه دستور میدهد که به مردم نان بدهند، اما گفته میشود که نان نداریم. بلافاصله ملکه میگوید به آنها شیرینی و بیسکویت بدهید.
وی با بیان اینکه تصور میکنم مسئولان دولتی چنین نگاهی به طبقات متوسط و پایین جامعه دارند، گفت: آنها (مسئولان) از امکانات کافی برخوردارند و به همین دلیل مشکل اصلی مسکن را درک نمیکنند.
استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه بر اساس حکم اسلامی زمین در اختیار دولت است و باید آنرا بهصورت رایگان در اختیار کابران قرار دهد، گفت: دولت باید بر اساس قانون غیر از شغل، مسکن مردم را نیز تامین کند، دولت قبل از حکم اسلامی تبعیت کرده و با طرح مسکن مهر قیمت زمین را از قیمت ساخت مسکن حذف کردند تا طبقات پایین جامعه بتوانند خانهدار شوند.
نقرهکار شیرازی با بیان اینکه هنوز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته یک راهحل معمولی را برای خانهدار شدن مردم ارائه دهد، افزود: متاسفانه این وزارتخانه دغدغه و دلسوزی طبقات مستضعف کشور را ندارد.
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