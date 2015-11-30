هوا امروز آرام است/ بارندگی از عصر فردا

کارشناس سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با استقرار سامانه بارشزا از امروز، دوشنبه، روی کشور عراق، ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت از اواخر امروز و اوایل فردا پیشبینی میشود. همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما و کاهش محسوس دمای هوا را در جمعه و شنبه پیش رو داریم.
احد وظیفه افزود: عصر فردا، با ورود سامانه بارشی به کشور ابرناکی، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد و در مناطق کوهستانی بارش برف دراستانهای غربی، جنوب غربی و برخی نقاط شمال غربی آغاز میشود.
به گفته وی این سامانه بارشی از اواخر روز سهشنبه دامنههای جنوبی البرز را فرا میگیرد و از پنجشنبه با شمالی شدن جریانات و نفوذ هوای سرد در استانهای ساحلی دریای خزر بر شدت بارش افزوده میشود که تا جمعه ادامه مییابد و در غالب استانهای کشور با کاهش قابل توجه دما همراه خواهد بود.
کارشناس سازمان هواشناسی در توضیح وضعیت هوای استانهای کشور گفت: فردا، سهشنبه، شرایط جوی همراه با بارش باران و برف را در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان، بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در استان مرکزی، همدان، کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان و لرستان و به تدریج قم، قزوین، البرز و تهران پیش رو داریم که در استانهای ایلام، لرستان و کرمانشاه با شدت بارش همراه است.
احد وظیفه وضعیت هوای استانهای کشور در روزهای پایانی هفته را این چنین پیشبینی کرد: روز چهارشنبه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف دراستانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، خوزستان، لرستان، همدان، مرکزی، قم، قزوین، البرز و تهران همراه خواهد بود. شدت بارش در استانهای ایلام، خوزستان، لرستان و کرمانشاه پیشبینی میشود و روزهای پنجشنبه و جمعه، استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی این شرایط را پیش رو خواهند داشت.
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