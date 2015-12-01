خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: پاییز، در کنار سایر فصل‌های دیگرسال، فصلی دوست داشتنی است، فصلی که برگ‌های زرین درختان در سنگفرش کوچه و خیابان و پارک‌ها، درهیاهوی باد بی‌تابی می کنند و خش‌خش‌کنان از این سو به آن سو می‌روند.

پاییز؛ زیباترین و شگفت‌ترین قاب هستی

فصل پاییز یکی از زیباترین فصول سال، جلوه‌گر تصاویر زنده طبیعت با برگ‌هایی به رنگ طلایی، زعفرانی، قهوه‌ای، ارغوانی و ...است و انسانها در این ایام، زیباترین و شگفت ترین تصاویر رنگارنگ را در قاب هستی مشاهده می‌کنند.

بدون شک، همه مردم به ویژه جوانان در طلایی‌ترین وزیباترین فصل سال، علاقمندند تا لحظاتی را با نگاه عمیق به درختان با برگ‌های زرد و نارنجی به تماشای طبیعت بنشینند.

گرچه گذر از زیر درختان پاییزی و لابه‌لای برگ‌های طلایی آن در پارک‌ها و حاشیه خیابان‌ها بسیار خوب و لذت بخش است اما راه رفتن از میان برگ‌های برزمین ریخته آن به دلیل پنهان شدن چاله‌های حاشیه پارکها و خطرات ناشی از افتادن درآن، و همچنین نشستن انبوه گرد وخاک و آلوده شدن به انواع زباله‌های دیگرکه در لابلای آن قرار گرفته، چندان دلنشین نیست و گاهی آسیب‌هایی را برای گذرکنندگان از این مسیرها به همراه دارد.

لذت قدم زدن در میان برگ‌های پاییزی

چندی قبل در خبری آمده بود که شهردار بجنورد برای استفاده شهروندان از فضای پاییزی و لذت قدم زدن در برگ‌های زرد درختان در فصل پاییز، دستور ممانعت از جمع‌آوری برگ‌های زرد درختان را از یکی از خیابان‌های شهر را صادر کرد.

در این اقدام که برای نخستین بار در شهر بجنورد روی داد، شهرداری با نصب بنری در سطح شهر مردم را به راه رفتن روی برگ درختان دعوت و اعلام کرد که طرح‌های دیگری نیز در این زمینه از سوی شهرداری در پارک شهر بجنورد در دست اجراست تا شهروندان از این محیط ها استفاده کنند.

آسیب‌های ناشی ازجمع آوری نشدن برگ‌های پاییزی

یک شهروند بجنوردی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید، در هفته جاری سری به خیابان و برخی از پارک های بجنورد زدم، گرچه نمای پوشیده از برگ زرد درختان در حاشیه خیابان‌ها و محوطه پارک‌ها زیبایی خاصی را دارد اما جمع شدن زیاد برگ درختان در محوطه پارک‌ها علاوه برپوشاندن چاله‌های داخل پارک موجب آسیب دیدن برخی از افراد و به ویژه کودکان شده است.

جواد یزدانی می گوید: افتادن ناگهانی دختر بچه 10 ساله ای در یکی از این چاله‌های پارک شهر، منجر به پیچ خوردن پای این دختر و آسیب دیدن او شد.

یک خانم فرهنگی که در پارک شهر بجنورد و بر روی نیمکتی نشسته است، در این مورد به خبرنگار مهر می گوید: نیم ساعتی است که در این مکان نشسته‌ام، دویدن بچه‌ها داخل این برگ‌ها، گرد و خاکی را بلند می‌کند که آلودگی آن برای سلامتی خود آنها و کسانی که به این مکان‌ها نزدیک هستند بسیار مضراست.

خانم قربانی اضافه می کند که شهرداری و مسئولان پارک باید نسبت به جمع آوری این برگ ها اقدام کنند تا مردم به راحتی از محوطه پارک عبور کرده و ببینند که پای خود را کجا می گذارند؛ چرا که زیر این برگ ها اصلا معلوم نمی شود که چاله است یا چاه.

وی در پاسخ به این سئوال که نظرش در مورد دیدگاه شهردار برای جمع آوری نکردن برگ‌ها با هدف آرامش و لذت بردن شهروندان از فصل پاییز، چیست؟ می گوید: مردم از فضای سلامت پارک و خیابان، از نگاه به طبیعت و درختان و تنفس سالم هوا بیشتر لذت می برند.

شهرداری و مسئولان پارک باید نسبت به جمع آوری این برگ ها اقدام کنند تا مردم به راحتی از محوطه پارک عبور کرده و ببینند که پای خود را کجا می گذارند؛ چرا که زیر این برگ ها اصلا معلوم نمی شود که چاله است یا چاه

جوان دیگری که در پارک شهردر حال قدم زدن درمحوطه موزائیک شده پارک است در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید، شب‌ها انواع حیوانات مانند سگ، گربه و ... از این محوطه ها عبور می‌کنند، لابلای برگ‌های ریخته شده برزمین بعضا پر از فضولات حیوانی است، یا مواردی دیده‌ام که برخی از افراد پلاستیک زباله و یا پسماند خوراکی‌های خودشان را دراین مکان انداخته اند، که با ریزش برگ درختان در زیر برگ‌ها قرار گرفته و برای افرادی که از این مکان عبور کرده اند، مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ مثلا کفش‌های آنها آلوده به زباله شده و تا چند قدمی این زباله از طریق کفش آلوده به سایر نقاط منتقل شده است.

محمد ایمانی می‌افزاید: جوی‌های آب کنار خیابان را نگاه کنید به دلیل پرشدن از برگ‌ها راه آب را بسته و منظره نا مناسبی را ایجاد کرده است و لذا لازم است که شهرداری نسبت به جمع آوری روزانه برگ‌ها اقدام کند.

او تاکید می‌کند: استفاده از فضای پاییز و یا هر فصل دیگر به سلامت آب و هوای آن فصل مربوط می شود؛ نه به عبور مردم از روی برگ‌ها.

ایمانی اضافه می‌کند: زمستان و برف هم منظره زیبایی دارد اما گاهی می‌بینید برف زیادی در کوچه، خیابان و یا جاده‌ای جمع شده و وقتی اتومبیلی و یا رهگذری از آن مسیرها عبور می‌کند ناگهان با دست اندازی مواجه شده و یا زیر پایش خالی می‌شود؛ و این امر هیچ لذت و تفریحی را به همراه ندارد.

نگرانی از باقی ماندن برگ درختان در پارک‌ها

یک کارشناس محیط زیست نیز در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برگ‌های پاییزی به رغم زیبایی که دارند اما در کوتاه مدت، لطافت و زیبایی اولیه خود را براثر برخورد با زمین و عابرین از دست می‌دهند، به همین دلیل باید از محیط‌هایی مانند پارک‌ها حتما جمع آوری شوند.

برگ‌های پاییزی به رغم زیبایی که دارند اما در کوتاه مدت، لطافت و زیبایی اولیه خود را براثر برخورد با زمین و عابرین از دست می‌دهند، به همین دلیل باید از محیط‌هایی مانند پارک‌ها حتما جمع آوری شوند

علیرضا باغچقی می‌افزاید: گرچه زیبایی برگ‌های پاییزی به جای خود محفوظ و اجرای طرح جمع‌آوری نکردن برگ‌ها از یکی از خیابان‌های شهر به صورت آزمایشی نیز قابل تامل است، اما این امر در محیط پارک‌ها نگرانی‌هایی را به دنبال دارد که باید به آن توجه شود.

رئیس کمیسیون خدمات و زیست شهری شورای شهر بجنورد اظهار می‌کند که پرشدن چاله‌ها و جوی‌ها از برگ درختان ممکن است به آسیب دیدن برخی از افراد رهگذر منجرشود.

باغچقی آلودگی باقی‌ماندن برگ‌های درختان در محیط پارک ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: باقی ماندن برگ‌ها در محیط باغات به دلیل تبدیل شدن نهایی آن به کود مورد نیاز برای درختان و زمین‌های زراعی مانعی ندارد اما این موضوع در مورد پارک‌ها صدق نمی‌کند و شهرداری باید نسبت به جمع آوری به هنگام آن از پارک‌ها و حاشیه خیابان‌ها اقدام کند.

زیربرگ‌های طلایی پاییز خبری از سلامت نیست

آنچه مسلم است و در تصاویر گرفته شده از پارک و حاشیه یکی از خیابان‌های شهر بجنورد نیز دیده می شود، به رغم نمای زیبای فصل پاییز که با برگ‌های ریخته شده برزمین، چشمان هر بیننده ای را به خود خیره می‌کند؛ اما به راستی زیر این برگ‌های طلایی رنگ پاییزی، آیا خبری از سلامت هست؟

آیا روزهای بارانی فصل پاییز و جمع شدن آب در زیر برگ‌های پاییزی سلامت عبورشهروندان از روی برگ‌ها را تضمین می‌کند؟

و آیا با توجه به خشک بودن برگ‌های ریخته شده در پارک‌ها با احتمال افتادن یک ته سیگار روشن، خطر آتش‌سوزی و بروز یک فاجعه زیست محیطی برای پارک‌ها ودرختان موجود در آن و ساکنان همجوار آن فراهم نمی‌شود؟