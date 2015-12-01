برخی از نمایندگان حتی نشان مقبره شهید مدرس را هم نمی دانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید قاسم یعقوبی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفتاد و هشتمین سالگرد شهادت آیت االه سید حسن مدرس كه باحضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان شهرهای كاشمر، خلیل آباد و بردسكن برگزار گردید شد بر الگو قرار گرفتن شهید مدرس تاکید کرد.

وی با ارائه پیشنهاداتی درخصوص تبیین جایگاه و اندیشه های شهید مدرس گفت: لازم است با برنامه ریزی هایی که صورت می گیرد در هر دوره نمایندگان مجلس برای یک بار هم که شده به زیارت شهید مدرس بیایند و در مراسمی که به نام و یاد اسوه مجلسیان برگزار می شود شرکت کنند.

یعقوبی پیشنهاد داد در شرایطی که بسیاری از نمایندگان نمی دانند قبر مدرس کجاست و تا کنون به زیارت آن نیامده اند باید مجلس پیش بینی لازم را انجام دهد تا برای یک بار هم شده طی یک دوره عمر مجلس نمایندگان به زیارت مدرس بیایند.

وی همچنین خواستار برگزاری مجلس دانش آموزی و مجلس فرهنگیان در سطح کشور به صورت نمادین در زیارتگاه شهید مدرس شد و گفت: لازم است همه این عزیزان برای یک بارهم که شده این جایگاه را ببینند.

امام جمعه کاشمر افزود: همانطور که دولت در استان ها تشکیل جلسه می دهد مجلس هم در یک دوره چهار ساله به صورت نمادین یک بار جلسه ای را در کنار پرچمدار مجلس و مجلسان تشکیل دهد تا اندیشه های این اسوه مقاومت در ذهن همگان حک شود.

مدرس پیشگام زهد و تقوا بود

حجت السلام سید قاسم یعقوبی با بیان اینكه راه شهید مدرس راه روشن انبیا و علما است افزود: شهید مدرس ستاره ای در عرصه علم، دانش، فرهیختگی و مبارزی خستگی ناپذیر بود و از ایشان باید به عنوان پیشگام زهد و تقوا یاد شود.

وی از نمایندگان مجلس به خاطر تلاش ها و دقت در زمینه تصویب برجام قدردانی کرد و افزود: نمایندگان با شجاعت ایرادات و ضعف ها را برطرف کردند و با سعه صدر این سند مهم را امضا کردند و با اشراف رهبری کشور را در مسیری واحد قرار دادند.