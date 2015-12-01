رئیس جمهوری چین وارد زيمبابوه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، «شی جین‌پینگ» رئیس جمهور چین در چارچوب یک دیدار رسمی دو روزه وارد زیمبابوه شد.

رسانه های زیمبابوه به نقل از «رابرت موگابه» رئیس جمهور زیمبابوه اعلام کردند: قرار است وی در جریان این سفر پیرامون برخی پروژه ها و طرح هایی که مایل است چین در اجرای آن ها به زیمبابوه کمک کند گفتگو خواهد کرد.

شین هوا در ادامه اعلام کرد: جین پینگ در فرودگاه مورد استقبال موگابه ۹۱ ساله قرار گرفت.

لازم به ذکر است، موگابه قدرت را از زمان استقلال این کشور از سال ۱۹۸۰ تا کنون در اختیار دارد.