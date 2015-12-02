ارادت به سیدالشهدا(ع) باید با معرفت و شناخت همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: این شور و اظهار علاقه به حضرت اباعبدالله (ع) باید همراه با معرفت و شناخت باشد و یکی از زمینه های شناخت امام حسین(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) توجه به زیارتهایی است که از طریق ایشان به ما رسیده است.

وی با اشاره به زیارت اربعین افزود: در زیارت اربعین دو جبهه حق و باطل ترسیم می شوند و حضرت اباعبدالله و یارانش در جبهه حق و سپاه یزید و اعوان و انصارش در جبهه باطل قرار می گیرند.

ربانی ادامه داد: ترسیم جبهه حق و باطل در زیارت اربعین برای دیروز، امروز و فردای ما بسیار درس آموز است و باید با شناخت خصوصیات حق و باطل، در حوادثی که اتفاق می افتد سعی کنیم در جبهه حق قرار بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: حضرت اباعبدالله (ع) برای نجات و هدایت مردم از جهالت و سرگردانی گمراهی، جان و مال و خانواده اش را فدا کرد و به واسطه این فداکاری است که به مقام سفینه النجات و مصباح الهدی رسید.

ربانی افزود: ویژگی مهم جبهه حق این است که با دعوت شروع می شود و با ایثار و فداکاری و گذشتن از همه هستی خود برای رسیدن به هدف هدایت و نجات مردم به پایان می رسد.

وی تصریح کرد: معنای لبیک یا حسین این است که در همان مسیر و هدفی که امام حسین(ع) دنبال می کرد، قدم برداشته و نه تنها در شعار بلکه در عمل نیز پیرو ایشان باشیم.

امام جمعه محلات ویژگی های جبهه باطل را نفاق و گناه و معصیت برشمرد و عنوان کرد: اهل باطل کسانی بودند که دنیا آنها را فریب داده بود و حاضر شدند آخرت خود را به بهای ناچیزی بفروشند و در مقابل امام حسین(ع) بایستند.

ربانی تصریح کرد: مهمترین ویژگی جبهه باطل این بود که پیروان آن اهل گناه و نفاق و فاسقین بودند و امروز نیز ما باید مراقب باشیم که در دنیا گوش به فرمان چه کسانی هستیم و به سخنان چه کسانی ترتیب اثر می دهیم.