سرنوشت پرونده‌ هسته‌ اي توسط ملت ايران رقم خواهد خورد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مصطفي پورمحمدي كه صبح امروز در گردهمايي بزرگ " ايثارگران، حافظان استقلال ملي" در مرقد مطهر امام خميني (ره) سخن مي گفت با اشاره به حضور باشكوه ايثارگران در اين مراسم اظهار داشت : امروز روز بزرگي است كه در خاطره ملت ايران بر جاي خواهد ماند. سرنوشت پرونده‌ هسته‌ اي ايران توسط ملت ايران و در همين جا رقم خواهد خورد.

وزير كشور اضافه كرد :اين ملت ايران است كه تعيين مي ‌كند پرونده‌ هسته‌ اي بايد به كجا رود .

وي با تاكيد بر لزوم اتحاد ميان مسلمانان تصريح كرد: اگر امروز به پيامبر اسلام و حرم امامان ما اهانت مي‌ كنند، به اين دليل است كه مي‌ خواهند بين ملت‌ هاي مسلمان تفرقه ايجاد كنند، اما ملت اسلامي بيدار شده است .

پورمحمدي گفت: شايد با برخي اقدامات زحمت ما را زياد كنيد، اما آبروي خود را بيشتر از پيش مي‌ بريد. قدرت‌ هاي جهاني بايد دست از ناسازگاري با ايران بردارند. كسب دانش صلح‌ آميز هسته‌ اي حركتي پايان يافته از سوي ملت ايران است.

وزير كشور به غرب توصيه كرد كه سعي نكنند ملت‌ هاي منطقه را از ايران بترسانند و خودشان را با ايران قدرتمند ، آزاد و سرافراز تنظيم كنند.

وي افزود : آن‌ ها برخي كشورهاي منطقه را از فن آوري صلح‌ آميز ايران مي‌ ترسانند، اما كافي است نگاهي به بودجه‌ نظامي ايران بيندازند، آن وقت خواهند ديد كه برخي از كشورهاي كوچك منطقه شش برابر كشورهاي ديگر خريد تسليحاتي دارند.

پورمحمدي تاكيد كرد : پيام ما براي اينگونه كشورها ، شرف، عزت و همبستگي براي كشورهاي منطقه است و ما به آن‌ ها مي ‌گوييم كه مراقب باشيد غرب فريب ‌تان ندهد و سرمايه‌هايتان را غارت نكند. اگر در پناه ملت‌ هايتان باشيد، نيازي به اين تجهيزات نخواهيد داشت.

وزير كشور خطاب به كشورهاي منطقه گفت : شما در پناه ملت ايران نيز شاهد عزت و شرف خواهيد بود.

به گزارش مهر ، پورمحمدي با اشاره به حوادث جاري در كشور گفت: ما در شرايط تعيين ‌كننده‌ اي قرار داريم اما خوشبختانه ملتي هوشيار و سرفراز داريم كه بر سر اعتقادات و اهداف انقلابي خود ايستاده ‌اند.

وي از اصحاب رسانه نيز خواست كه اين روز را به درستي و با دقت به ثبت برسانند.

وزير كشور اظهار داشت : در اين روز شاهد هستيم كه جمعي از خانواده ‌هاي بزرگ ايثارگران، هماناني كه كوله ‌باري از غم، درد و رنج و مصيبت از دست دادن عزيزان‌ شان را بر دوش دارند و يا سال ‌هاي اسارت در سرزميني ديگر و يا تخت‌ هاي بيمارستان سپري كرده‌ اند به همراه عده اي ديگر در سراسر كشور اسلامي گرد هم آمدند تا يك بار ديگر پيام عزت و شرف و ايثار و آزادگي را به گوش جهان برسانند.

به گزارش مهر پورمحمدي در ادامه گفت: اگر مي‌خواهيم مظاهر تقوا را در جامعه ببينيم، بايد در خانواده‌ هاي شهدا، آزادگان و ايثارگرانمان شاهد باشيم .

وي با اشاره به اظهارات برخي مبني بر هياهو بر سر گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت يا فلان قطعنامه، هدف از اين اقدامات را اينگونه عنوان كرد : همه اين‌ ها براي اين است كه ما با آن ‌ها درگير شويم. آن‌ ها معتقدند كه بر اساس منطق دنيايي ما، بايد ازشان بترسيم و از شعارهايمان عقب‌ نشيني كنيم.

حجت الاسلام پورمحمدي از حاضران خواست جواب اين عده را بدهند كه مردم نيز با شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسراييل» از سخنان وي حمايت كردند.

وزير كشور تصريح كرد: ايثارگري هويت انقلاب ماست و اگر كسي مي‌ خواهد ترجمان انقلاب ما را ببيند در جلوه‌ ايثارگري مي ‌تواند آن را نظاره ‌گر باشد.

پورمحمدي افزود: دشمنان ما بدانند كه مردم ما امامي دارند كه به آن ‌ها براي خوب زندگي كردن آموزش داده است و امروز اين گردهمايي براي ميثاق با همان امام بزرگ است كه گفت: «آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند» كه امروز نيز اين موضوع را مي توان مشاهده كرد كه آمريكا نتوانست براي از بين بردن اين ملت و اين كشور غلطي كند.

وزير كشور با اشاره به اين سخن امام راحل كه فرمود "راه قدس از كربلا مي ‌گذرد" ،گفت :برخي اين حركت را به تمسخر گرفتند اما امروز به آن‌ ها مي ‌گوييم كه با چشمان باز ايران امروز را نظاره‌ گر باشند. بله راه قدس از كربلا گذشت، اما نه آن گونه كه آن ‌ها تصور مي‌ كردند. منطق امام اسلحه و سرنيزه نبود همانطور كه انقلاب اسلامي با سرنيزه به وجود نيامد.

وي اضافه كرد: ملت عراق با همبستگي و ايمان خود اشغالگران را شكست دادند و پس از آن شاهد پيروزي ملت فلسطين هستيم، بنابراين دشمن مي‌ بيند كه ما نيازي به سرنيزه نداريم.

مصطفي پورمحمدي اظهار داشت:برخي اعلام مي كنند كه ما به دنبال بمب هسته‌ اي هستيم در حالي كه ما پيش از اين ‌ها بمب‌ هايمان را ساخته‌ ايم، بمب ما فيزيكي و شيميايي نيست، بلكه اراده‌، ايمان و وحدت امت اسلامي است كه آن ‌ها نيز اين موضوع را فهميده ‌اند، لذا از روي ناچاري به هر دري مي‌ زنند. بمب ما تخريب و تباهي و نيستي در بر ندارد بلكه بمب ملت ما زندگي و عزت مي ‌آورد.

وي در پايان با ذكر يك شاهد مثال از سخنان امام (ره) كه فرمود "صدام چاره ‌اي جز خودكشي ندارد" گفت :امروز مي بينيد كه حتي به او اجازه خودكشي هم نمي‌ دهند.

به گزارش مهر، اين گردهمايي با حضور هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم ، ايثارگران و جانبازان صبح امروز همزمان در سراسر كشور در حرم امام خميني (ره) برگزار شد و شركت كنندگان با سردادن شعارهايي چون "انرژي هسته‌ اي حق مسلم ماست"، "اي رهبر آزاده، آماده ‌ايم، آماده"، "حسين، حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست"، "مرگ بر اسراييل" و "مرگ بر آمريكا" حمايت خود را فعاليت هاي هسته اي كشور اعلام كردند.

فرزند شهيد اندرزگو و يكي از جانبازان نيز در سخناني به اهميت دستيابي كشور به انرژي هسته اي و اعلام حمايت از فعاليت هاي كشور در اين زمينه پرداختند.