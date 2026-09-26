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۴ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت بدون فینالیست شدن ایرانی‌ها

پایان مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت بدون فینالیست شدن ایرانی‌ها

مرحله مقدماتی رقابت‌های تیراندازی در تفنگ سه وضعیت در حالی به پایان رسید که نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی از صعود به فینال بازماندند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تیراندازی بازی های اسیایی امروز (شنبه ۴مهر) با برگزاری رقابت های تفنگ سه وضعیت پیگیری شد.

در این بخش از مسابقات و در پایان مرحله مقدماتی، نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ و تنها با x کمتر نسبت به دو حریف خود از مالزی و قزاقستان در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. با توجه به حضور سه تیرانداز چین در جمع ۸ نفر برتر و حذف یک چینی، تیرانداز نهم راهی فینال شد.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد.

همچنین تیم ایران با ۱۷۴۹ امتیاز پس از تیم‌های چین، هند، قزاقستان و ژاپن در رده پنجم قرار گرفت. هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.

کد مطلب 6958526

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