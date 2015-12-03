بازگشت ۳۵۰ هزار زائر به کشور/ ترافیک سنگین است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: در حال حاضر زائران حسینی در حال بازگشت از عراق به کشور از مرز مهران هستند، مرز مهران از پایانه تا شهر و از خروجی این شهر تا حدود ۴۰ کیلومتری آن مملو از خودرو است.

مردم استان به ویژه مردم شهر مهران و نهادهای خدمات رسان به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی در حال انتقال، استقبال و اسکان زائران هستند.

مرز مهران و محورهای منتهی به این شهرستان شلوغ ترین روزها و شب‌های خود را سپری می کند، خبرها حاکیست ترافیک در محورهای ارتباطی مهران - ایلام و مهران - ملکشاهی سنگین است و تردد خودروها در این دو محور به کندی صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش، شهر مهران هم اکنون مملو از زائران حسینی است و به دلیل حجم بالای زائران در این شهر آنها برای خروج ساعت ها معطل می شوند، دستگاه های خدمات رسان در حال تلاش برای تسهیل در تردد خودروها هستند.

ترافیک بسیار سنگین است

سرهنگ محسن ناصری رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگو با مهر اظهار داشت: در شهر مهران گره‌های ترافیکی ایجاد شده و برای تردد آسان زائران و خودروها تنها یک موکب به زائران خدمات غذایی ارائه می دهد.

به گفته وی، از خروجی شهر مهران تا شعاع ۴۰ کیلومتری در شهر صالح آباد ترافیک بسیار سنگین بوده و تردد خودروها در این مسیر بسیار کند است.

وی عنوان کرد: تلاش پلیس راه برای تسهیل در تردد خودروها ادامه دارد و پلیس از رانندگان خواسته که با صبر و حوصله رانندگی کنند.

جاده های استان ایلام باز هستند

سید کمال الدین میرجعفریان مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه تجربه اربعين سال گذشته و تمهيدات اداره کل راه وشهرسازی استان شاهد مديريت بازگشت دو سه روزه زائرانی که در مدت دو سه هفته عازم عتبات عاليات شده اند، هستيم و خوشبختانه ترافيک سنگين محورهای استان باعث انسداد جاده ای نشده و تردد خودروها در اين محورها در جريان است.

وی بیان داشت: راهداران اين اداره کل با همکاری پليس راه هم اکنون در حال تفکيک ترافيک خروجی مهران به محورهای مختلف مهران- ايلام، مهران - ملکشاهی- ايلام، مهران- دهلران- انديمشک، ايلام- ايوان- کرمانشاه، ايلام- سرابله- حميل- کرمانشاه، ايلام – دره شهر- پل دختر- لرستان و ايلام – سرابله- پل سيمره- لرستان هستند و با تفکيک ترافيک به اين محورها اميدواريم تردد خودروها به خوبی صورت گيرد.

۳۵۰ هزار زائر از طریق مهران وارد کشور شدند

استاندار ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از سه روز گذشته تاکنون حدود ۳۵۰ زائر از مرز مهران وارد کشور شده اند.

به گفته محمدرضا مروارید، حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران آماده شده است.