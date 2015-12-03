ستاد انتخابات کرج تشکیل جلسه داد/فهرست شعب اخذ رای تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرج صبح پنجشنبه با حضور فرماندار کرج و جمعی از مسئولان برگزار شد.

محمدتقی ایرانی شاخص استفاده از نیروهای اجرایی برای برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعهد، تجربه، سلامت نفس و امانتداری اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: با بهره گیری از افراد شایسته و قابل اعتماد که در اجرای انتخابات تجربه کافی داشته و سابقه آنها نیز در حضور در ستاد اجرایی انتخابات روشن است، امکان هرگونه خطا و اشتباه، تخلف را در برگزاری انتخابات به حداقل ممکن خواهیم رساند.

ایرانی در خصوص محل استقرار شعب اخذ رای نیز، گفت: سیاست دولت این است که حتی المقدور از اماکن دولتی نظیر مدارس و آموزشگاه های دولتی که روز جمعه تعطیل هستند، به عنوان محل استقرار شعب اخذ رای استفاده کند.

وی افزود: فهرست شعب اخذ رای، توسط فرمانداری کرج آماده شده است و تمامی شعب از نظر امکانات و شرایط دسترسی، مورد بازبینی ستاد قرار گرفته اند تا در روز انتخابات با هیچ گونه مشکلی مواجه نشویم.

برگه تعرفه های رای با سال های گذشته تفاوت دارد

ایرانی به حساسیت ستاد انتخابات شهرستان کرج در خصوص انتخاب اعضای فعال در برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای اشاره کرد و گفت: برای ما بسیار مهم است که از افرادی استفاده کنیم که با تجربه و متعهد باشند و بتوانند با آرامش در روز انتخابات، شعبه را مدیریت کنند.

فرماندار کرج با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در سطح شهر کرج نیز گفت: با توجه به اینکه شهر کرج یکی از ۹ کلانشهری است که انتخابات به صورت الکترونیکی در آن برگزار می شود، باید در آموزش نیروها و تجهیز امکانات مورد نیاز در شعب اخذ رای با دقت کافی برنامه ریزی شود.

فرماندار کرج، با اشاره به اینکه دولت در برگزاری انتخاباتی سالم و بی شائبه، تمام تدابیر مهم امنیتی را اتخاذ کرده است گفت: برگه تعرفه های رای در انتخابات آتی، با سال های گذشته تفاوت های اساسی دارد. در چاپ برگه های تعرفه مانند چک پول، شاخص های امنیتی تعریف و از بارکد استفاده شده است که امکان هرگونه سوء استفاده و تقلب و جعل را از بین می برد.

بازرسان ویژه فقط از سوی وزارت کشور تعیین می‌شوند

ایرانی، در ادامه با تاکید بر اینکه به جز فرماندار که رییس ستاد انتخابات شهرستان است، هیچ یک از مسئولان و مدیران اجازه بازرسی و سرکشی به شعب اخذ رای را ندارند گفت: بر اساس قانون انتخابات، هیچ بازرسی به جز بازرسی ستاد انتخابات کشور قانونی نیست به همین منظور مدیران نباید برای سرکشی به شعب اخذ رای مراجعه کنند در این صورت برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار کرج در پایان به آمادگی فرمانداری ویژه شهرستان کرج برای ثبت نام از کاندیداهای خبرگان در ۲۶ آذر و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در ۲۸ آذر ماه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با حضور حداکثری مردم شاهد برگزاری پرشور انتخابات در هفتم اسفند ماه باشیم.