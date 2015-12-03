به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری ظهر پنجشنبه در جلسه با فعالان حمل و نقل استان قزوین که در فرمانداری البرز برگزار شد اظهارداشت: حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های تاثیرگذار در حوزه اقتصاد مقاومتی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند و باید تلاش کنیم حمایت لازم از فعالان این عرصه صورت گیرد.

وی افزود: شهرستان البرز به دلیل استقرار شهر صنعتی از جایگاه خاصی برخوردار است و به ویژه شبکه حمل و نقل در جابجایی کالاها نقش مهمی دارد لذا باید بسترسازی لازم برای تقویت این بخش صورت گیرد تا رونق اقتصادی ممکن شود.

عسگری گفت: بخش حمل ونقل از حوزه های کلیدی در توسعه تلقی می شود و در شهرستان البرز آمادگی داریم در بخش کالا و مسافر ضمن حل مشکلات موجود با کمک انجمن های صنفی کارفرمایان و رانندگان و اداره حمل ونقل و پایانه ها برای تسهیل در امور فعالان این بخش گام برداریم.

فرماندار شهرستان البرز تصریح کرد: صنعت حمل و نقل در ایجاد اشتغال و رونق و تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر زیادی دارد و امیدواریم با تشکیل جلسات تخصصی بتوانیم ضمن شناسایی مشکلات برای رفع آن اقدام کنیم.

عسگری اظهارداشت: نوسازی ناوگان حمل ونقل کالا و مسافر در شهرستان البرز از اقدامات مهم در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید است که این کار ضمن تامین خدمات بهتر به مردم و واحدهای تولیدی موجب رضایت عمومی می شود.

میرزاخانی: فعالیت ۲۴ شرکت حمل و نقل در استان قزوین

در ادامه این جلسه رضا میرزاخانی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای استان قزوین اظهارداشت: ۳۴ شرکت حمل ونقل در پایانه حمل بار در استان خدمات لازم را به واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لیا، البرز، قزوین و کاسپین ارائه می کنند که در این زمینه موفق عمل کرده اند.

میرزاخانی گفت: به دلیل فرسودگی ناوگان حمل و نقل ضرورت نوسازی ناوگان کاملا احساس می شود که در این راستا همکاری سازمان حمل ونقل و پایانه های استان در این زمینه قابل تقدیر است.

در ادامه آقاجانی رئیس اداره کالا حمل و نقل و پایانه های استان قزوین و سید جلال موسوی رئیس انجمن صنفی رانندگان استان قزوین گزارشی از کارهای انجام شده ارائه کردند.