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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۴۴

دبير موتورسواری و اتومبيلرانی استان قزوين:

رقابت های افرود در قزوين با شناخت نفرات برتر به کار خود پايان داد

رقابت های افرود در قزوين با شناخت نفرات برتر به کار خود پايان داد

قزوین-دبیر موتورسواری و اتومبیلرانی استان قزوین گفت: هشتمین رقابت های افرود قزوین با قهرمانی تیم قزوبن و شناخت نفرات برتر در كلاس های مختلف به پایان رسید.

مجید كاكاوند در حاشیه برگزاری این رقابت ها در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشتمین دوره این رقابت های با شركت رانندگانی از استان های قزوین، زنجان، تهران، مركزی و گیلان عصر امروز جمعه در پیست طبیعی خیابان ملاصدرا در چهار كلاس برگزار شد.

وی بابیان اینکه این رقابت ها با استقبال بیش از یک هزار تماشاچی برگزار شد افزود: در کلاس ازادمقام اول مشترک به علی خضری و محمد کهکجینی از قزوین رسید، آرش حاجی جعفری از تهران و بیژن رحمانی از قزوین هم دوم و سوم شدند.

كاكاوند بیان كرد: در کلاس ۶ سیلندر کاربراتور  اول پوریا حسین، حسن بلوچیان و ماکان معصومی هر سه از تهران عناوین برتر را كسب كردند.

دبیر موتورسواری و اتومبیلرانی استان قزوین یادآور شد: کلاس چهار سیلندر انژکتور علیرضا نعمتی و فرشاد ابراهیمی از قزوین اول و دوم شدند و مقام سوم هم به کاوه ناظر از تهران رسید.

وی گفت: در کلاس چهار سیلندر کاربراتور هم محمد شش پری از قزوین قهرمان شد، حامد مرادیان از اراک نایب قهرمان شد و سجاد وکیلی از قزوین بر سكوی سوم ایستاد.

تیم قزوین هم در پایان تمامی كلاس ها عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود كرد.

کد مطلب 2991093

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