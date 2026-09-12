مذاکره باید با پرداختن به تجاوز آمریکا علیه ایران آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انور ابراهیم نخست‌ وزیر مالزی امروز شنبه در مصاحبه‌ ای اختصاصی با شبکه «ان‌دی‌تی‌وی» (NDTV)، تأکید کرد که هرگونه بحثی پیرامون مناقشه کنونی میان آمریکا و ایران (تجاوز غیرقانونی واشنگتن علیه تهران)، باید با اشاره به «تجاوز اولیه» از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز شود.

نخست‌وزیر مالزی در این مصاحبه‌ اعلام کرد که کشورها تمایلی به اذعان به ریشه‌ های تقابل آمریکا با ایران ندارند.

انور ابراهیم به «ان‌دی‌تی‌وی» گفت: مناقشه اخیر با ایران ناشی از تجاوز اولیه ایالات متحده و البته در ابتدا با همراهی اسرائیل (رژیم صهیونیستی) است. با این حال، بسیاری از کشورها تمایلی به بیان واقعیت‌ ها ندارند. واقعیت این است که باید جلوی این‌گونه تجاوزهای مداوم گرفته شود.

وی در ادامه بر ضرورت دستیابی به راه‌ حلی مسالمت‌ آمیز تأکید کرد.

نخست‌وزیر مالزی گفت: یک راه‌ حل صلح‌ آمیز ضروری است. اگر فقط بتوانیم درک از یک راه‌ حل صلح‌ آمیز را تضمین کنیم، توقف خشونت مهم می شود. اما در آن صورت باید عدالت را اجرا کنیم. حالا، چگونه آن را حل می‌کنید؟ خشونت را متوقف کنید. منظورم خشونتی است که توسط آمریکا یا اسرائیل انجام می‌شود.

این مقام مالزیایی در پاسخ به این سوال که آیا هر دو طرف را به خاطر آشفتگی منطقه‌ ای محکوم می‌کند، به «ان‌دی‌تی‌وی» گفت که پایان فوری خشونت ضروری است، اما بررسی علل و استفاده اولیه از زور (از سوی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی) نیز ضروری است. این مناقشه، تجاوزی غیرموجه علیه یک کشور است. این موضوع برای من کاملا روشن است.