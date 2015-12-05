سودجویی با جعل داروی آمریکایی/باج گیری از وزارت بهداشت

دکتر محمود هادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عده ای از همان اول می خواستند کل کشور و سلامت بیماران را برای منافع مالی خود قبضه کنند. این افراد در همان ابتدا تلاش کردند با حذف کامل واردات دارو همه بیماران را ملزم به استفاده از داروهایی کنند که منافع سرشاری برای خودشان داشت. چنین خواسته ای نه با حقوق بیمار مطابقت دارد نه اساسا حتی در کشورهای کمونیستی اجرا می شود. خنده آور اینکه یکی از سودجویانی که سابقه جعل منبع علمی در نامه نگاری دارد بطور مستمر خواسته خود را مستند بر بازار دارویی آمریکا مطرح می کند که این امر نشر کذب است.

وی افزود: وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن حقوق بیماران در بسیاری از موارد و تحت فشار لابی های این افراد حق دسترسی و انتخاب داروی مناسب برای بیماران را نادیده گرفت. اما خواسته این افراد تمامی ندارد و اکنون با دادن آدرس غلط زندگی بیماران خاص به ویژه تالاسمی ها را به خطر انداخته اند.

هادی پور افزود: از آنجا که داروی بیماران خاص با حمایت دولت توزیع می شود و بازار مشخص، سهل الوصول و دولت محوری است، طمع بسیاری از افراد با نفوذ را برای کسب درآمد آسان برانگیخته است. این افراد که از ورود به بازارهای بین المللی و کسب درآمد از طریق رقابت ناتوان هستند، تصمیم دارند با کسب درآمد از زندگی تالاسمی ها خرج تفریحات خارجی اقوام خود و اتومبیل های لوکس خارجی خود را به دست بیاورند. به همین منظور با نادیده انگاشتن حمایت های بی حد و حصر وزارت بهداشت از منافع گروهی خود و با به خطر انداختن زندگی بیماران تالاسمی درصدد گرفتن باج بیشتر از وزارت متولی سلامت هستند.

عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت بهداشت حمایت از بیماران و تضمین سلامت مردم است، افزود: اگر خاطیانی که بدون کسب مجوز منابع ماده اولیه و مواد همراه داروی خود را تغییر داده بودند و کسانی که داروهایی را که به محل تولید ویژه و تحت کنترل نیاز دارد در محل های فاقد استاندارد مناسب تولید می کردند، منطبق با قانون مجازات می شدند امروز شاهد این شیوه باج خواهی نبودیم. اگر قانون شفاف در نظارت بر محصولات دارویی و بهداشتی بر ارجحیت سلامت مردم تاکید می نمود، امروز هیچکس قادر نبود داخلی یا وارداتی بودن یک محصول را بر اساس سود شخصی خود از آن محصول تفسیر کند.

وی ادامه وضعیت فعلی را برای حیات بیماران تالاسمی و نظام سلامت کشور خطرناک ارزیابی نمود و از دولت و سایر نهادها خواست با حذف لابی هایی که سلامت مردم را به مخاطره می افکند، به یاری بیماران تالاسمی بشتابند.