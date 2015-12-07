افزایش سوآپ گاز بین ایران و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، یداالله بایبوردی امروز در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه گفت: در حال حاضر ۴ پایانه صادرات و واردات گاز در جلفا، بازرگان و دوردوز به منظور صادرات، واردات و سوآپ گاز طبیعی به کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و نخجوان در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

مدیر منطقه ۸ شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به وجود ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خطوط لوله فشار قوی و ۹ تاسیسات تقویت فشار گاز به منظور صادرات و سوآپ گاز به کشورهای همسایه در شمال غربی کشور، تصریح کرد: شهریورماه سال جاری با بهره‌برداری از تاسیسات جدید الکتروکمپرسور گاز در تبریز ظرفیت صادرات گاز ایران به ارمنستان و ترکیه افزایش پیدا کرده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با بهره‌برداری از واحدهای جدید الکتروکمپرسور، ظرفیت انتقال گاز در تاسیسات تقویت فشار تبریز از ۲۴ میلیون متر معکب به بیش از ۵۳ میلیون متر مکعب افزایش یافت، تصریح کرد: هم اکنون سه خط لوله اصلی شامل خط لوله اول سراسری با ظرفیت ۲۰ میلیون متر مکعب در روز، خط لوله دوم سراسری با ظرفیت ۶۰ میلیون متر مکعب و خط لوله سوم سراسری با ظرفیت ۵۰ میلیون متر مکعب و در مجموع با ظرفیت ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز گاز را از جنوب به شمال و شمال غرب کشور منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به احداث خط لوله ۳۰ اینچی به منظور انتقال گاز به ارمنستان و خط لوله ۴۰ اینچی به منظور انتقال گاز به ترکیه، بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به طور متوسط ظرفیتی برای صادرات ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه، یک میلیون متر مکعب گاز به ارمنستان و سوآپ یک و نیم ملیون متر مکعب از جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان ایجاد شده است.

بایبوردی همچنین با آماده‌سازی شبکه خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز به منظور تقویت پایداری شبکه صادرات گاز ایران به کشورهای ارمنستان و ترکیه، تاکید کرد: اولین تاسیسات الکتروکمپرسور گاز ایران در تبریز با دانش فنی یک شرکت آلمانی و سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی و ۲۰ میلیارد تومانی در بخش ریالی در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیر منطقه ۸ شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به وجود افزایش ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه اظهارداشت: در صورت توافق ایران و ترکیه، زیرساخت‌های افزایش صادرات گاز به این کشور همسایه وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون حدود ۵ میلیارد متر مکعب گاز توسط ایران به ترکیه صادر شده است، گفت: هیچ‌گونه محدودیتی از سوی ایران برای صادرات گاز به ترکیه در سال جاری وجود نداشته و اگر گاز کمتری به این کشور صادر شده، صرفا با درخواست ترک‌ها بوده است.

وی در پاسخ به پرسش مهر با تاکید بر اینکه تا سقف ۳ میلیون متر مکعب در روز ظرفیت سوآپ گاز توسط ایران از جمهوری آذربایجان به نخجوان تعریف و اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع حدود ۱۲۴ میلیون متر مکعب گاز توسط ایران سوآپ شده است.