فرش دستباف ایران؛ زمینه جدید همکاری ایرانی- چینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کارگر در دیدار با رئیس اتحادیه فرش تبتی چین با تاکید بر قدمت، اصالت، تنوع، گستردگی و نام نیک فرش دستباف ایران گفت: فرش می‌تواند محمل و بهانه خوبی برای ارتباطات فرهنگی و شناخت بیشتر دو ملت از یکدیگر باشد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پراکندگی تولید فرش در طول چند هزار سال در همه سرزمین ایران افزود: در همه مناطق ایران اعم از شهرها، روستاها و میان ایلات و عشایر فرش ایرانی با تنوع زیاد در طرح و نقش و رنگ بافته می شود و این هنر با آداب و رسوم و خرده فرهنگ های اقوام مختلف ایرانی آمیخته شده و می تواند بیان کننده پیام های فرهنگی پرشماری باشد.

وی با اشاره به حضور چندین ساله ایران در نمایشگاه فرش شینینگ، رویکرد فرهنگی و هنری در این زمینه را ستود و برگزاری آیین روز ایران در نمایشگاه یادشده را آغازی برای این همکاری های فرهنگی دانست.

کارگر تصریح کرد: پرهیز از برخی ناهماهنگی های موجود در آن نمایشگاه از جمله از سوی مشارکت کنندگان هندی و پاکستانی، تداوم ممانعت از عرضه صنایع دستی و محصولاتی غیر از فرش، لزوم تفکیک بین غرفه های عرضه کننده فرش ماشینی از دستباف، لزوم افزایش بازرگانان و خریداران خارجی دعوت شده به نمایشگاه در دوره های آتی، ارایه تسهیلات مناسب گمرکی و تسریع در بازگشت فرشها در کنار افزایش امنیت از بایسته های مورد انتظار فعالان فرش ایران در نمایشگاه شینینگ است.

همچنین «وانگ جینگ پینگ» رئیس اتحادیه فرش تبتی چین نیز در این نشست با تاکید بر شهرت فرش دستباف ایرانی و جایگاه ویژه آن در دنیا خواستار همکاری های فرهنگی بیشتری بین دو کشور شد و با اشاره به اجرای آیین "روز ایران" در نمایشگاه فرش شینینگ، ادامه مراودات فرهنگی را خواستار شد.

وی همچنین با توصیف تاریخچه ای از فرش تبتی و شرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی استان چینگهای، به ارایه گزارشی از فعالیت های اتحادیه متبوع خود در زمینه فرش دستباف پرداخت.

شهرزاد امین شیرازی، رئیس موزه فرش ایران نیز در این نشست با توجه به تمایل طرف چینی در احداث موزه ای ویژه فرش در شینینگ، به معرفی موزه فرش ایران و توانمندی های این پایگاه فرش پرداخت.

در پایان این نشست یادداشت تفاهمی بین مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه فرش تبتی چین مبادله شد که همکاری در بهبود نمایشگاه فرش شینینگ، همفکری در ایجاد موزه فرش ایران در چین و برگزاری سمینار علمی و فرهنگی برای معرفی هنری و فرهنگی فرش به مردم دو کشور از مفاد آن است.