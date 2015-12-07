لاوروف: روسیه در اجلاس سوریه در نیویورک شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی امروز با همتای سعودی خود از اهتمام برای گسترده کردن دامنه کشورهای حاضر در نشست سوریه خبر داد.

خبرگزاری اینترفکس در این باره اعلام کرد در گفتگوی تلفنی امروز «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی، وی از تلاش مسکو برای گسترده کردن دامنه کشورهای شرکت کننده در اجلاس آتی نیویورک خبر داد و در ادامه حضور روسیه را در نشست مذکور اعلام کرد.

در این رابطه «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش اعلام کرده بود که نشست حل بحران سوریه که پیشتر در قالب وین ۱ و ۲ به انجام رسیده بود، قرار است ۱۸ و ۱۹ ماه جاری در نیویورک برگزار شود.