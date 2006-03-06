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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۴۲

دهلي نو در آستانه آغاز نشست شوراي حكام :

تهديد و مقابله با ايران بي حاصل است و تنش ها در منطقه را افرايش مي دهد

هند امروز دوشنبه در آستانه تشكيل جلسه شوراي حكام از جامعه جهاني خواست از رويارويي با ايران درباره برنامه هسته اي خودداري كند زيرا چنين امري تنش ها در منطقه را افزايش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،  مانموهان سينگ نخست وزير هند امروز در پارلمان اين كشور اعلام كرد : ما اميدوار هستيم راه حلي قابل قبول براي همه طرف ها در پرونده هسته اي ايران پيدا شود و از مقابله و رويارويي پرهيز مي كنيم.

وي گفت : ما بارها گفته ايم همه طرف ها بايد تلاش كنند راه حلي قابل قبول پيدا كنند تا از هرگونه مقابله و رويارويي جلوگيري شود.

نخست وزير هند تاكيد كرد براي رسيدن به چنين راه حلي بايد كار ديپلماسي زيادي انجام شود.

سينگ هشدار داد ما طرفدار مقابله، لفاظي يا تدابير اجباري  نيستيم، زيرا اين راهها فقط تنش را در منطقه افزايش مي دهد. مقابله به نفع هند و منطقه نيست.

کد مطلب 299437

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