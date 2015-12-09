افزایش آبونمان آب در سال ۹۵/ اقدامات جدید در مهار آلودگی آب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا تشیعی گفت: بودجه نشانه کمی از یک برنامه شامل حجم فروش برنامهریزی شده و درآمد، مقدار منابع، هزینهها، داراییها، بدهی و جریان های نقدی برای یک دوره مشخص از زمان است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر استفاده از ظرفيت فروش پساب برای توسعه و ارتقای تصفیهخانههای فاضلاب اظهارداشت: استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و فاينانس در اصلاح و بازسازي شبكه توزيع است كه بايستي در سال ۹۵ حداقل يک شهر از هر استان از اين ظرفيت استفاده نماید.
وی ادامه داد: با بهرهمندي از ظرفيت فروش پساب توسط صنعت برای توسعه و ارتقای تصفیهخانهها استفاده و در راستاي تلهمتري و سامانههاي كنترلي بايد به کار گیریم. بودجه سندي است که شامل واژهها و ارقامی بوده که هزینهها را به اهداف معین ارتباط میدهد؛ اگر درخواستهاي بودجه، جمعآوري و طبق دستورالعملها به مصرف برسند و فعالیتها به نتایج مطلوب بیانجامد، هدف بیان شده در سند بودجه، تحقق یافته است؛ بنابراین بودجه یک پیوستگی بین منابع مالی و رفتار انسانی براي تحقق اهداف و خط مشیها ایجاد میکند.
تشیعی افزود: فلسفه بودجهريزي، منابع محدود و نيازهاي محدود بشر است كه ميبايست با برنامهريزي، تعقل و تدبير و پيشبيني صحيح و اصولي منابع موجود در راستاي دستيابي به اهداف به نحو بهينه هزينه شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه در شركتهاي آب و فاضلاب نيز با توجه به محدوديت تامین منابع مالي و آب، بودجهريزي از اهميت بسزايي برخوردار است، تصریح کرد: ماهيت بودجهريزي در بهرهبرداري، بودجهريزي عملياتي است در بودجهريزي عملياتي پس از تعيين اهداف و استراتژيها بايد برنامههاي عملياتي در راستاي رسيدن به اهداف بهرهبرداري كه مهمترين آن تحويل آب شرب سالم و بهداشتي به مشتركين است تعريف شود.
وی اظهارداشت: معاونان بهرهبرداری در بودجه سال ۹۵ باید حرکت رو به جلو داشته باشند و با مهارت و مذاکره و تعامل بیشتر با ستاد بودجه شرکت بتوانند نسبت به تخصیص بودجه مناسب جهت بخشهای مختلف حوزه بهرهبرداری اقدام نمایند.
تشیعی یادآور شد: يكي از منابع مالي مهم جهت هزينه كرد در بهرهبرداري استفاده از پتانسيل تبصره ۲ و ۳ و افزايش آبونمان در سال ۹۵ است كه معاونين بهرهبرداري با استفاده از مهارت و خلاقيت بايد به نحو اَحسن از اين منابع استفاده نمايند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: وضعيت ظاهري تأسيسات و ايستگاههاي پمپاژ مناسب نیست و این امر فعاليتهاي صنعت آب و فاضلاب را زير سؤال ميبرد و نياز به توجه ويژه در اين زمينه داريم.
شیعی با بیان اینکه استفاده از تبصره ۳ جهت اصلاح شبكه توزيع و مديريت فشار در بودجه سال ۹۵ و از اهداف اصلی حوزه بهرهبرداري است، ادامه داد: لازم است نسبت به ارتقای کیفی تصفیهخانههای آب اقدام کنیم و با توجه به آلایندههای خاصی که رو به تزاید است؛ لازم است سامانههای اُزن زنی و کربن اکتیو به کارگیری شوند و در خصوص آلایندههای خاص نیز با برگزاری جلسات علاج بخشی ساماندهی لازم به عمل آید.
نظر شما