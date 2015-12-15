فتوای شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان در باره رویه سلفیه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای علمای اسلامی تاجیکستان با بررسی رویه های سلفی ها در جهان فتوای زیر را صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس و حمد بی‌پایان به خداوند یكتا و بی‌نیاز و نهایت مهربان که رحمت او همه اشیا را فراگرفته است. درود و صلوات به پیشوای ما - پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و اله و سلم.

امروز در جهان گروه، حرکت و رویه‌های جدید بروز کرده، خود را حمایتگر دین مبین اسلام معرفی می‌نمایند، ولی در اصل زیر نقاب دین عمل‌های زشت و ضد اسلامی و ضد انسانی خود را عملی می‌سازند. رویه «سلفیِ» از قبل چنین گروه‌های تندرو و افراط‌گرا بوده، با استفاده از مقدسات اسلام و احساسات مسلمانان دنیا نقشه‌های مغرضانه خود را عملی می‌گرداند. پیروان سلفیِ در مسجد و محافل‌ امور تبلیغاتی انجام داده، مذهب ما را تحقیر و پیروان آن را بدعت کار می‌خوانند، با علمای سنتی بحث‌ها دایر نموده، کوشش می‌کنند در بین مردم افضلیت و بر‌تری رویه سلفیِ را ترغیب کنند.

بعضی جوانان زودباور و از تعلیمات مذهبی بی‌خبر به دعوت و گفتار «سلفیان» باور کرده، غالباً کور کورانه به آن‌ها تقلید می‌کنند. درنتیجه چندین گروه‌هایی تأسیس شدند که در عبادت، شیوه لباس‌پوشی، آداب و رفتار از مسلمانان مذهب حنفی تفاوت دارند. چنین گروه‌ها در معامله با مردم رفتار خشن نموده، در مساجد نمایش کارانه نماز سنت نمی‌خوانند. به قول پیشوایان سلفیِ، در تعلیمات اهل تصوف و مذهب حنفی تضادهای زیادی با شریعت اسلامی وجود دارند.

ازجمله، سلفیان ضد همه گونه دوا و ارج‌گذاری به بزرگان و پیشوایان اسلام - عارفان، شیخ‌ها و اولیا می‌باشند. به اندیشه آن‌ها، این‌گونه مناسبت انحراف از توحید است. آن‌ها به‌ظاهر آیات و حدیث‌ها تکیه نموده، ضد همه گونه دانش باطنی هستند و امکانات موجدیت معرفت شهودی و الهام را رد می‌نمایند. قتل، غارت، به آتش کشیدن آدمان و تمام حوادث دهشت‌بار کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان نتیجه فعالیت سلفیِ است. محض سلفیِ با ترغیب بی‌مذهبی، تكفیر مسلمانان، عملی ساختن عقیده تندرو چندین کشور‌های ‌آباد و آرام را به ورطه جنگ کشیده، امروز می‌خواهد در تاجیکستان نیز همین رویه را راه‌اندازی سازد. سلفیِ در هر دور و زمان شکلش را عوض نموده، می‌خواهد خود را در بین مردم جای کند، فردا علیه دولت و حکومت قیام نماید و مردم را با شعار‌های ساخته دروغین اسلامی برانگیزد.

مثلاً، اعضای گروه تروریستی داعش کاملاً پیرو سلفیِ بوده، تقریباً سوریه و عراق را از بین می‌بردند، زیرا در عقیده سلفیِ مفهوم‌های وطن، ملت، رسم و آیین، قیاس و استحسان وجود ندارد. سلفیِ پدیده ایست که از دین مبین اسلام استفاده برده، ملت‌ها را نیست و نابود و دولت‌ها را به فنا می‌برد. محض ترغیب عقیده سلفیِ سبب‌گار ریختن خون ناحق در اقصای عالم گشت. این بود که مردم جهان دین مبین اسلام را همچون دین جنگجو و خون‌خوار می‌شناسند. نتیجه راه‌اندازی عقیده سلفیِ بود که جنگیان داعش هواپیمای روسیه را منفجر کرده، مدهش‌تر از همه به پایتخت فرانسه شهر پاریس هجوم نمودند که درنتیجه «جهاد» سلفیان صد‌ها نفر مردم بی‌گناه کشته‌شده، مقاومت عالم غرب به مسلمانان بیش‌تر و شدید‌تر گشت. بنابراین سلفیِ در اصل دشمن اشدی دین مبین اسلام بوده، تمام کوشش خود را به خرج می‌دهد تا این دین صلح‌جو و عدالت‌پرور از روی زمین محو گردد. ترغیب عقیده سلفیِ بود که امروز صد‌ها جوانان گمراه، نادان و زودباور تاجیک در سوریه و عراق به مسلمان‌کشی دست‌زده، گمان می‌کنند که آن‌ها درراه حق قرار دارند.

ا‌گر ما امروز غرض‌های این رویه تندرو را به مردم ابلاغ نکنیم و جلو راه آن‌ها را نگریم، فردا دیر می‌شود و آنگاه دیگرکسی به داد ما نمی‌رسد. سلفی‌های تكفیری در کشور‌های اسلامی مانند مصر، الجزایر، تونس، مغرب، موریتانی، یمن و دیگر منطقه‌ها تحت شعار کتاب و سنت همه مسلمان‌هایی را که به عقیده آن‌ها موافق نیستند، كافر و مشرك اعلام نموده، کشتن آن‌ها را اولی می‌دانند. سلفی‌های خوارج در تاجیکستان دنبال همان‌هایی هستند که در دیگر کشور‌های اسلامی فعالیت می‌برند. این گروه میان مسلمانان تفریقه ایجاد کرده، آدمانی را که با آن‌ها هم‌عقیده نیستند، مبدع و مشرك و كافر اعلام می‌کنند. جوانان سلفی تاجیک که حالا در سوریه و عراق وارد جنگ هستند، وقتی به تاجیکستان برگردند، حتماً وطن ما را ناآرام می‌کنند. برایشان مهم نیست که چه کسی را قتل می‌کنند، مادر تاجیک یا کودک شیرخوار را؟ در کم‌ترین فرصت تاجیکستان را به سوریه و عراق، یمن و افغانستان تبدیل می‌کنند. زیرا نتیجه تعلیمات سلفیِ چنین است. بنابراین فریفته دروغ و سفسطه نباید شد. شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان در اساس دلیل‌های قرآنی، احادیث نبوی و دیگر سرچشمه‌های شرعی اعمال رویه «سلفی» - را تحلیل و بررسی کرده، چنین فتوا صادر می‌کند:

۱- همه اعمال رویه «سلفی» خلاف شریعتی اسلام، ازجمله خلاف مذهب حنفی بوده، پیروی نمودن از این رویه طبق دلیل‌های شرعی جایز نیست، زیرا سلفیِ مردم را به گمراهی برده، باعث ایجاد فتنه در بین مسلمانان و ناامنی کشور می‌گردد.

۲- شامل شدن جوانان تاجیکستان به این رویه و پیروی از آن پیروی از هوای نفس بوده، باعث رواج بی‌مذهبی در کشور می‌گردد، درحالی‌که اکثر مردم کشور پیرو مذهب حنفی هستند.

۳- یك­مذهبی و پیروی از مذهب حنفی در زمان كنونی که اکثر ممالک اسلامی به جنگ و ناامنی‌های داخلی گرفتارند، یکی از عامل‌های اساسی برای پایداری صلح و صلاح و آرامی کشور است.

۴- رویه سلفیِ دارای عقیده تروریستی بوده، درنتیجه توسعه رویه مذکور چند کشور‌های ‌آباد و آرام خراب و ولنگار گشتند و صد‌ها هزار مردم بی‌گناه وحشیانه به قتل رسانده شدند.

۵- ترغیب عقیده سلفیِ – ترغیب تروریسم در اقصی عالم بوده، سبب بدنام شدن دین مبین اسلام است.

۶- از همه مسلمانان کشور دعوت می‌کنیم که با پیروان سلفیِ مبارزه بی‌امان برده، جهت حفظ مقدسات دینی، ازجمله مذهب حنفی متحد باشند، زیرا مذهب اجدادی ما ۱۳۰۰ سال این‌جانب رایج بوده، مذهب تحمل‌پذیر و انسان‌دوست است. این مذهبی است که در طول هزارساله آخر از جانب تمام علمای كبار نظرسنجی شده، همه بر بزرگی امام اعظم اتفاق کرده‌اند.

۷- فقط درحالی‌که ما مسلمانان تاجیکستان در عقیده خود استوار و از هرگونه فرقه و رویه‌های نو پیدا دورباشیم، فرزندان را در روحیه وطن‌دوستی تربیت نماییم و برای از بین بردن عقیده سلفیِ مبارزه بریم، می‌توانیم دین و مذهب خود را حمایت نموده، وطن خود را از ظهورات نامطلوب حفظ کنیم و در فضای صلح و ثبات، ثبات و آرامی زندگی نموده، آزادانه عبادت خود را انجام دهیم