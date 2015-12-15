سردرگمی سرمایه گذاران/انبوه قانون درکشور تنگنا به وجود آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در چهارمین همایش «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» و در جریان رونمایی از کتاب «اقتصاد ایران در سال ۹۴»، گفت: تاسف می‌خورم که به دلیل جلسه علنی پارلمان توفیق نداشتم از ابتدای این همایش حضور داشته باشم.

وی افزود: هر سال شرکت در این همایش برای من نعمتی بود، ولی امروز این توفیق را نداشتم، به هر حال در انتهای مراسم از تمامی سعی و تلاش شما در سال گذشته تقدیر می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط کشور اقتضا می‌کند که در موقعیت‌های مختلف نگاه علمی وجود داشته باشد. شما پژوهشگران در مرکز پژوهش‌های مجلس پشتوانه علمی مجلس هستید.

لاریجانی گفت: در لابه‌‌لای حجم بالای فعالیت شما که برای ما می‌فرستید، برخی کارهای شما از غنای بالایی برخوردار است، مانند همین کتاب که امروز رونمایی شد.

وی خاطرنشان کرد: باید در بعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم این مسئله ایجاد شود تا در کشور یک همگرایی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که این اقدام مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ادامه داشتن، برای کشور مبارک باشد.

لاریجانی ادامه داد: در لسان رسانه‌ای چیزی گفته می‌شود و آن اینکه تنگناهایی در کشور وجود دارد، اما حقیقت این است که ما با یک پدیده‌ای به نام انبوه قانون مواجه هستیم.

وی گفت: در ۱۰۰ سال گذشته آنقدر قانون تصویب شده که مشکل لغزندگی در اجرای قانون را ایجاد کرده، مقررات و دستورالعمل‌های بسیاری در کشور تصویب می‌شود و افرادی که می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری کنند در جریان این همه قانون و دستورالعمل سرگردان می‌شوند.

لاریجانی با اشاره به اینکه در تنقیح قوانین، ساز و کاری برای این مسئله اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: هشت عنوان تنقیح شده که نشان می‌دهد چه چیزهایی نسخ شده، چه چیزهای نسخ ضمنی شده و کجا خلاء قانونی داریم.

رئیس قوه‌مقننه ادامه داد: معاونت قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در امر تنقیح به ما کمک کند. اگر این پروژه سامان پیدا کند، از خلاءهای قانونی تصویر ضمنی پیدا خواهیم کرد که در این زمینه هم به کمک شما پژوهشگرانِ مرکز پژوهش‌های مجلس امیدوار هستیم.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حجت‌الاسلام محقق‌داماد و نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، از کتاب «اقتصاد ایران در سال ۹۴» رونمایی شد.

همچنین از ۲۹ پژوهشگر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با اهدای لوح، تقدیر شد.