ایوبی داور کتاب سال سینما شد/ آغاز به کار شورای نشر خانه سینما

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پنجمین جشن کتاب سال سینمای ایران صبح امروز سه شنبه ۲۴ آذر ماه با حضور اکبر نبوی دبیر این دوره از جشن در محل خانه سینما برگزار شد.

اکبر نبوی با اشاره به اینکه پنجمین جشن کتاب سال سینمای ایران روز پنجم اسفند ماه سال ۹۴ برگزار می شود، گفت: حوزه تمدنی با نوشتن و کتاب به وجود آمده است. اگر بشر نمی توانست بنویسد و مکتوباب خود را به عنوان میراث برای آیندگان نگه دارد تمدنی به وجود نمی آمد. در همین راستا خانه سینما در تلاش است تا کتاب را با سینما به عنوان یک رسانه جمعی و یک نهاد اجتماعی که از هنر هم فراتر رفته است پیوند بزند.

وی ادامه داد: هر چند سینما بخشی از آورده‌های خود را از طریق تجربه بدست می آورد و بخشی دیگر را از طریق جوشش درونی سینماگر، اما یکی از مهمترین ورودی‌های سینما منابعی است که توسط اهل نظر در کتاب ها آورده می شود، منابعی که برای بالندگی سینمای ایران نقش بسیار مهمی دارد. به همین دلیل خانه سینما با توجه به اهمیتی که به حوزه سینما می دهد، اولین دوره این جشن را در سال ۸۶ برگزار کرد و اگر مساله تعطیلی خانه سینما به وجود نمی آمد امسال ششمین و یا هفتمین دوره جشن کتاب سال سینمای ایران برگزار می شد.

دبیر پنجمین جشن کتاب سال سینمای ایران توضیح داد: این دوره از جشن با دو رویکرد اصلی برگزار می شود؛ اول اینکه در این دوره به کتاب هایی ارزش والا می دهیم که بتوانند منتقل کننده تجربیات ثمربخش باشند در این بخش اگر کتابی برآمده از تجربه و تلاش یک سینماگر باشد بیش از هر چیز برای ما ارزشمند است و آن را معیاری برای برگزیده شدن می دانیم. همچنین در این دوره مبانی نظری در حوزه سینما از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این بخش اگر آثاری مبانی نظری و سواد سینما را ارتقا دهند برای ما مهم خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه با مشورت مدیر عامل خانه سینما تلاش شد تا هیات داوران به صورت ترکیبی انتخاب شوند، گفت: جواد فریدزاده، حجت الله ایوبی با توجه به شخصیت حقیقی که دارد، حمید دهقانپور، محمود اربابی، بهروز افخمی، فرزاد موتمن و مهران کاشانی هفت داور این دوره از جشن کتاب سینمای ایران به شمار می روند. داوران نام برده از پایان شهریور ماه در حال داوری و انتخاب آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره هستند و روز پنجم بهمن ماه اسامی نامزدهای این دوره از جشن اعلام می شود.

نبوی گفت: در این دوره از جشن کتاب سال سینمای ایران، ۳ تندیس بهترین اثر تالیفی، بهترین ترجمه و بهترین ناشر اهدا می شود، همچنین مانند دوره های قبلی مراسم نکوداشت و یا تقدیر نیز در دستور کار قرار دارد که هنوز فرد مورد نظر در این بخش انتخاب نشده است.

وی با بیان اینکه داوران این دوره از جشن کتاب سال تصمیم جدیدی در حوزه داوری گرفته اند، توضیح داد: در این دوره داوران پیشنهاد دادند که کتاب های مستند و انیمیشن به صورت جداگانه داوری شود که این پیشنهاد مورد قبول دبیرخانه قرار گرفت، البته این پیشنهاد زمانی اجرایی می شود که تعداد آثار این دو بخش به اندازه ای باشد که بتوانند با هم رقابت کنند و در صورت کافی بودن تعداد آثار این دو بخش، ۲ تندیس برای بخش مستند و انیمیشن در نظر گرفته می شود.

نویسنده فیلمنامه «پرونده ای برای سارا» با اشاره به اینکه ۷۱ اثر برای داوری به دبیرخانه ارسال شده است، ادامه داد: هرچند برگزاری این جشن در دوره های اول با هدف تقدیر و تشکر از مترجمان انجام شد، اما بعد از گذشت سال‌ها یکی از اهداف اصلی این جشن ایجاد شوق و انگیزه برای تولید آثار سینمایی است. در واقع این جشن توانست میدانی فراهم کند که نشر و ترجمه جایی برای ارزیابی خود پیدا کند.

نبوی گفت: هرچند طی ۳۰ سال گذشته آثار قابل توجهی در سینمای ایران تولید شده است، اما نظریات مناسبی درباره این آثار به صورت مکتوب در سینمای ایران منتشر نشده است، هرچند زمانی سینمای ایران را در جهان به عنوان مکتب فارابی (بنیاد سینمایی فارابی) که تولیدکننده فیلم های انسانی بود می شناختند، اما نتوانستیم در این زمینه نیز آثار قابل توجهی را ارائه دهیم.

وی تاکید کرد: طبق آیین نامه جشن کتاب سال سینمای ایران، ۲۰۰ جلد از کتاب های برگزیده از ناشران خریداری و به اعضای خانه سینما اهدا می شود.

دبیر پنجمین جشن کتاب سال سینمای ایران با اشاره به ایجاد شورای نشر خانه سینما توضیح داد: در کنار فعالیت جدی در حوزه کتاب سینما، شورایی با نام شورای نشر با حضور رضا میرکریمی، شادمهر راستین، محمود اربابی، مهران کاشانی و من تشکیل شده است. این شورا در نظر دارد شرایطی را فراهم کند تا با تشویق ناشران به امر تولید، کتاب های مناسب تری در حوزه سینما منتشر شود در این زمینه با افراد بسیاری در حوزه سینما صحبت کرده ایم تا آثار خود را به این شورا ارائه کنند که از آن جمله می توان به همکاری با حسن حسن دوست اشاره کرد که کتاب خوبی در حوزه انتقال تجربه در بخش تدوین ترجمه کرده است.

نبوی در پایان گفت: آماده سازی و انتخاب این امر در خانه سینما رخ می دهد و بخش های دیگر این روند می تواند با همکاری و همراهی دیگر نهادها صورت گیرد، از دیگر مواردی که قرار است با همراهی این شورا دنبال شود، برگزاری کنفرانس های کتاب است که با توجه به نیاز موجود در حوزه سینما کتابی انتخاب شده و کنفرانس هایی برگزار می شود، همچنین در نظر داریم مسابقات درون خانواده سینما به صورت ماهانه برگزار می شود. در واقع دبیرخانه جشن کتاب سال سینمای ایران در تلاش است تا جریان کتاب در سینما را به یک جریان دائمی تبدیل کند.