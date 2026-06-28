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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

برگزاری جشن کتاب سال سینمایی در ۲۹ تیر

برگزاری جشن کتاب سال سینمایی در ۲۹ تیر

آئین اختتامیه نهمین دوره جشن کتاب سال سینمایی ۲۹ تیر در خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، آئین اختتامیه نهمین دوره جشن کتاب سال سینمایی به دبیری رامتین شهبازی ۲۹ تیر در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می‌شود.

در این دوره تعداد ۱۰۰ جلد از کتاب‌های برگزیده و ۵۰ جلد از کتاب‌های نامزد شده در جشن کتاب سال سینمای ایران توسط خانه سینما و با مشارکت سازمان سینمایی خریداری می‌شود. در نهمین دوره از جایزه کتاب سال سینمایی توسط شورای داوری متشکل از نازنین مفخم، شهاب الدین عادل، شادمهر راستین، مهرزاد دانش و امیررضا نوری پرتو ۱۴۵ عنوان کتاب به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

دراین آئین فرهنگی برترین آثار منتشر شده در حوزه سینما طی چهارسال گذشته در بخش‌های تالیف، ترجمه و فنی مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6873291

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