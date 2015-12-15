به گزارش خبرگزاری مهر، فرصت ارسال اثر به این پویش مردمی در حالی تمدید می شود که دنبال کنندگان(فالور) صفحه این پویش در آستانه رسیدن به ۴۰ هزار نفر بوده و تا کنون بیش ۴۵۰ عکس در این صفحه بارگذاری شده است، این تصاویر از میان بیش از یک هزار اثر ارسالی انتخاب شده اند.

چهره هایی مانند فریبا نادری (بازیگر)، هادی مقدم دوست (نویسنده و کارگردان)، حسین طاهری (مداح اهل بیت)، ارسلان قاسمی (بازیگر) و امید مهدی‌نژاد (شاعر،روزنامه نگار و طنزپرداز) تاکنون به این پویش مردمی پیوسته‌اند.

برخی تصاویر شرکت کنندگان در این پویش بیش از ۷ هزار بار لایک شده و از حدود ۸۰ شهر کشور برای این مسابقه اثر ارسال شده است.

علاقه‌مندان تا پایان روز پنجشنبه ۲۶ آذرماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی https://telegram.me/arbaeen_selfi ارسال کنند.

مسابقه عکس سلفی «من و دوست اربعینی‌ام» که در قالب پویش مردمی «عشاق الحسین» برگزار می شود، زائران اربعین حسینی می توانند با میزبان عراقی یا دوستان غیرایرانی خود عکس سلفی بگیرند تا گوشه هایی از تجمع عظیم اربعین حسینی به ثبت برسد.

برگزیدگان این مسابقه از طریق رای هیات داوران و نظرات مخاطبان در شبکه مجازی اینستاگرام انتخاب می شوند. ۷ نفر از ۱۰ برنده این مسابقه با آرای داوران و سه نفر بر اساس نظر کاربران شبکه اینستاگرام در صفحه imam.hussain.lovers برگزیده می شوند. هر شرکت کننده می تواند با ارسال حداکثر ۳ عکس در این مسابقه شرکت کند. لازم به ذکر است تصاویر بی کیفیت و تکراری در صفحه منتشر نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کانال این پویش به نشانی @arbaeen_selfi_channel بپیوندید.