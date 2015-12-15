استفاده از نیروی ماهر ومتخصص لازمه ورود به بازار رقابتی جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه آزاد ارس به عنوان تجاری ترین منطقه آزاد کشور یکی از بسترهای بالقوه برای ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری نه تنها در سطح این منطقه بلکه برای آذربایجان شرقی محسوب می شود و در این میان بکارگیری نیروهای ماهر و دارای توان اجرای کارهای عملی می تواند در اولویت قرار گیرد.

بر همین اساس مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ارس با حضور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و دیدار با مدیر کل این مجموعه از نزدیک در جریان نحوه ارائه آموزش های مهارتی قرارگرفته و از کارگاه های آموزشی بازدید کرد در خصوص موضوعات اشتغال و استفاده از آموزش دیدگان فنی و حرفه ای به بحث و تبادل نظر پرداخت.

استفاده از نیروهای ماهر و متخصص لازمه ورود به بازار رفابتی جهانی است

محسن خادم عرب باغی ظهر سه شنبه در حاشیه این بازدید در خصوص لزوم آموزش و تحقیقات گفت : امروزه دنیا با تحقیقات و پژوهش حرکت پیشرفت خود را ادامه میدهد و به این نکته دست یافته که بقاء صنعت و حضور در بازارهای جهانی با به روز رسانی تحقیقات کاربردی و بکارگیری نیروی ماهر و متخصص محقق خواهد شد و به همین منظور در امر تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد قدم های بزرگی را برداشته است.

وی با ذکر نمونه هایی از این رویکرد در کشورهایی چون چین و ترکیه تصریح کرد: در این کشورها صاحبان فکر و اندیشه به معنی خاص دارای ارزش و جایگاه ویژه ای هستند و اگر امروزه ما دچار چالش هایی در کشور در این حوزه ها هستیم، نشان از عدم توجه به امر دانش و پژوهش است که خلاء آن در خیلی از مراکز دیده می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ارس ادامه داد : براساس خلاقیت، توانمندی و تفکر و اندیشه هاست که می شود کاری را به سرانجام رساند و حرکت نو و جدیدی را در کشور صورت داد و بر همین اساس امروزه پرورش نیروی کار ماهر برای صنایع بسیار لازم و ضروری است اما خلاء نیروی کار ماهر صنایع استان را رنج داده و می دهد.

وی همچنین خاطر نشان شد: امروزه نیاز به نیروهای کارآمد و ماهر در مناطق آزد برای توسعه این مناطق لازم و ضروری است و با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تربیت و تزریق این نیروها به منطقه آزاد ارس می توان اقدامات موثری را انجام داد.

عرب باغی از کارشناسان این اداره کل خواست با بازدید تخصصی از صنایع مستقر در منطقه در خصوص نیازسنجی و نیاز سازی برنامه خود را در تربیت نیروی ماهر ارائه کنند و افزود: شخصاً به آموزش های فنی و حرفه ای اعتقاد دارم و همواره در امر توسعه و ترویج جوانان به کسب مهارت و توصیه آنان به یادگیری حداقل یک مهارت تاکید داشته ام.

وی تصریح کرد : امروز دانشگاه ها به فرزندان ما فن و مهارت لازم به جهت ورود به بازار کار را ارائه نمی دهند اما وقتی که فردی در آموزش فنی و حرفه ای مهارت می بیند، کیفیت، بهره وری و ایمنی در کار وی کاملاً مشهود است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ارس در پایان گفت: اگر نمی توانیم کالا صادر کنیم و صادراتی اثر بخش داشته باشیم به این خاطر است که امروز ایجاد فرهنگ صادرات و صادرات در کیفیت جهانی لازمه ورود به بازارهای جهانی است و استفاده از نیروی متخصص و ماهر یکی از شاخصه های واحد تولید کننده در کیفیت جهانی بشمار می رود.

آمادگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز در ارس

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز در این دیدار تربیت نیروهای ماهر و ارائه آموزش های مورد نیاز بازار کار را مهمترین رویکرد مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان عنوان و تصریح کرد: به طور حتم برخورداری از مهارت های فنی و داشتن توان انجام کارهای عملی مولفه ای مهم در جذب شده به بازار کار و در نتیجه کاهش مشکل اشتغال خواهد بود.

محمد رضا سیابانی در حاشیه دیدار با مدیر عامل منطقه آزاد ارس ضمن ارائه گزارشی از آموزش های ارائه شده در بخش های مختلف توسط این سازمان از آمادگی این اداره کل در تربیت نیروی کار ماهر برای منطقه ویژه آزاد تجاری ارس اعلام کرد و مقرر شد تفاهمنامه ای در همین زنیمه در آینده نزدیک بین این اداره کل و سازمان منطقه آزاد ارس منعقد گردد.

گفتنی است حضور در کارگاه های مراکز یک و سه تبریز و بازدید از فرآیند ارائه مهارت های جدید در حوزه فناوری های نو بخشی از برنامه بازدید مدیرعامل منطقه ازاد ارس از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اذربایجان شرقی بود.