به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق خرازی عصر سه شنبه در همایش اصلاح طلبان استان فارس گفت: نباید مردم را تشویق کرد که صندوق رای محل مذاکره، تصمیم سازی و معامله سیاسی است که اگر چنین شد بازنده اصلی هستیم.

وی ادامه داد: اگر تهدید به تحریم کنیم بازنده اصلی ما هستیم چرا که تحریم یعنی خودمان را از منافعی که در دست خودمان است محروم می کنیم که نتیجه این حرکت انتخابات شورا در دو سال پیش و برخی دیگر از اتفاقات سیاسی می شود.

خرازی با بیان اینکه صندوق رای مقدس ترین اقدام برای رسیدن به آرمانها و آرزوها است، ادامه داد: باید از این فرصت ها به خوبی بهره گرفت و از حداقل ها شروع کرد. دوران انقباض پایان یافته اما اگر در مطالبات خودمان بخواهیم تندروی کنیم دچار اشتباه خواهیم شد زیرا تامین آرمانهای اصلاح طلبانه و ملی گام به گام ممکن است.

وی تصریح کرد: اصلاحات، پروژه نیست و اگر این گونه برداشت شود مانند دو دهه گذشته می شویم، اصلاحات یک پروسه است آغاز دارد اما پایان ندارد. همانگونه که اصلاحات از مدینه النبی شروع شد و همگان شاهد بودیم که چگونه نبی مکرم اسلام قدم به قدم حرکت کردند.

خرازی خاطرنشان کرد: نباید عجله کنیم که همه چیز یک شبه تغییر کند بلکه باید مردم را هوشیار سازیم و بگوییم که می خواهند با قاشق خالی دهانتان را شیرین کنند.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه هیچ گونه اقدام تحریک آمیز و تندروی نباید انجام شود، گفت: اگر اعتقاد به اعتماد سازی داریم مهمترین عنصر سیاست گذاری، اعتمادسازی است.

وی یادآور شد: انتخابات ۹۲ فرصتی بود که مردم آن را ایجاد کردند و مقدمه ای برای ورود به جهان دیگر شد اما امروز مسئولیت ما در انتخابات ۹۴ است چرا که دغدغه ما پیشرفت و ساختن کشور و دور بودن از تمام خطرات است و نباید بی تفاوت از کنار مسائل بگذریم.

خرازی گفت: بی تردید روزگار مهمی در انتظار مردم ایران است. باید با قدرت کامل در صحنه انتخابات حاضر شویم حتی کسانی که در سالهای سخت دشوار دچار گرفتاری شدند باید با سعه صدر در این تصمیم سازی بزرگ شرکت کنند.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه ممنوعیت یک اصل نمی تواند میزان علاقه را کاهش دهد، اظهار داشت: دردها و سختی ها را به جان خریده و می خریم و با ممنوعیت یک اصل نمی توان کسی را که در قلب ها و عاطفه ها حکمرانی می کند را از دست بدهیم.

وی ادامه داد: مفهوم عدالت ابعاد مختلفی دارد که مهمترین آن تقوا است و بشارت قرآن نیز همین است و اگر قرآن کتاب و اساسنامه زندگی است باید به دستورات آن وفادار بمانیم.

خرازی خاطرنشان کرد: مگر این نیست که نمی توانید با آبروی مومن و مسلمان به دلایل مختلف سیاسی و یا برداشت های اجتماعی بازی کنیم حال چه کسی چنین حقی را به برخی داده است.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به اینکه احترام فراوان برای تمام اعضای شورای نگهبان قائل هستیم، گفت: از شورای نگهبان خواهش می کنم که همانگونه که ملت و رهبری به آنها اعتماد کرده اند شما هم به مردم و جوانان و گروههای مختلف سیاسی اعتماد کنید زیرا این حرکت یک فرصت بزرگی برای کشور است.

وی تاکید کرد: اسلام هیچ کس رنگین تر از دیگری نیست و من در دیداری که به مناسبت ماه ربیع با رهبری داشتیم فرمودند جوانان اصلاح طلب و اصولگرا برای من تفاوتی ندارند بنابراین همه باید حضوری پرشور در انتخابات داشته باشیم به خصوص در این میان نقش نخبگان جامعه بسیار تاثیرگذار است.