فعالیت های داوطلبان احتمالی انتخابات مجلس در اهر رصد می شود

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز روند دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای آینده اظهار داشت: با دستور شروع برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، در شهرستان اهر نیز ستاد انتخابات تشکیل و کار خود را آغاز کرده است که آماده ثبت نام از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذر ماه است.

وی، افزود: با توجه به اینکه ثبت نام از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای شهرستان های اهر و هریس در فرمانداری شهرستان اهر انجام خواهد شد، داوطلبان واجد شرایط می توانند با مراجعه به فرمانداری شهرستان اهر نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان های اهر و هریس گفت: داوطلبان واجدین شرایط با داشتن مدرک فوق لیسانس و بالاتر، با دارا بودن حداقل ۳۰ سال و تا حداکثر ۷۵ سال، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و سایر شرایط که در زمان انتشار آگهی ثبت نام مطالعه خواهند کرد و همچنین با داشتن مدارک لازم می توانند برای ثبت نام به فرمانداری شهرستان اهر مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تحرکات انتخاباتی از سوی بعضی کاندیداها شروع شده است، تاکید کرد: رفتار کاندیداهای احتمالی رصد می شود و اگر تخلفی از سوی آنها مشاهده شود، اغماضی در برخورد با آنها نخواهد شد و در همین راستا تاکنون یک مورد تخلف انتخاباتی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی در ادامه افزود: از کاندیداهای احتمالی در حوزه انتخابیه شهرستان های اهر و هریس انتظار داریم قانون انتخابات را رعایت کنند و از دادن وعده های که از عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی خارج است دوری کنند و برای کسب یک رأی بیشتر به هرکاری دست نزنند.

عابدی با اشاره به اینکه مسئولان شهرستان اهر برای برگزاری انتخابات و فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات اسفند ۹۴ آمادگی کامل دارند، گفت: از مردم نیز انتظار داریم با مطالعه کامل کاندیداها و برنامه های آنها، به افرادی رأی بدهند تا برای اعتلای نظام اسلامی و حل مشکلات کشور و به خصوص حوزه های انتخابیه گام بردارند.