درمان سرطان با روش فیلترسازی خون توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تکنیک جدید تشخیص سرطان که سلولهای سرطانی را از سلولهای خونی جدا می کند می تواند الهام بخش دانشمندان در ارایه فرمی جدید از درمان این بیماری باشد.

مجید ابراهیمی وارکیانی از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا (UNSW) که این فناوری جدید را ارایه کرده ابراز امیدواری کرده که بتوان از آن برای پاکسازی خون و خلاص شدن از سرطان استفاده کرد. وی در عین حال می گوید که می توان از این روش برای کمک به بدن در جنگ با سایر فرمهای سرطان نیز بهره برد.

یکی از مشکلاتی که همواره در تشخیص سرطان وجود داشته، ردیابی آنها از میان میلیاردها سلول خونی سالم است که موجب می شود روند تشخیص این بیماری کند شود.

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اما آنچه که دکتر ابراهیمی موفق به ارایه آن شده چیزی نیست جز تشخیص سریع سرطان در مراحل ابتدایی. البته او معتقد است که می توان از آن برای درمان این بیماری هم استفاده کرد.

او این مکانیسم را به دستگاه دیالیز متصل کرده است. این دستگاه به طور عادی ناخالصی ها و سموم را از خون بیمارانی که کلیه هایشان از کار افتاده جداسازی می کند.

در این روش نوین، سلولهای سرطانی از نمونه های محدود خون بیمار جداسازی می شود. نکته مهم اینجاست که همین سلولهای اندک موجب توسعه سرطان در سراسر بدن می شوند.

به عقیده کارشناسان، استفاده از این روش برای تشخیص و درمان سرطان هزینه ای درحدود یک دهم سایر روشهای فعلی دارد.

ابراهیمی امیدوار است خونی که بدین روش فیلتر می شود با برگشت دوباره به بدن بیمار به او در مبارزه با سرطان و خلاص شدن از این بیماری کمک کند.