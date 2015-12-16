  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

امام جمعه قزوین:

دنیای امروز نیازمند معرفی چهره های اخلاق مدار است

دنیای امروز نیازمند معرفی چهره های اخلاق مدار است

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: در جهانی که در فقر معنویت و اخلاق به سر می برد معرفی شخصیت های اخلاقی و مذهبی و اخلاق مدار برای الگو برداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت آیت الله شیخ مجتبی قزوینی که در سالن تربیت معلم قزوین برگزار شد اظهارداشت: مراسم گراميداشت عالم ربانی، آیت الله قزوینی فرصتی است تا کسانی که این عالم را درک نکردند بتوانند با اندیشه ها و ویژگیهای برجسته وی آشنا شده و درس بگیرند.

عابدينی بیان کرد: در جهانی که در فقر معنويت دست و پا می زند و دچار گرفتاری و بحران معنويت، خانواده و  هويت انسانی است به برگزاری اینگونه مراسم که انسان های فرهیخته و دیدن دار را معرفی می کند نیازمندیم تا گذشته ارزشمند خود را فراموش نکنیم.

وی افزود: اسلام دین رافت و مهربانی و الگو برداری است و در اقصی نقاط جهان اسنانهایی هستند که توانسته اند به ترویج دین کمک کنند و شخصيتی مانند شيخ زكزاكی رهبر شيعيان مظلوم نيجريه هم عالم ربانی است كه وجودش در نيجريه ميليون ها انسان سرگردان را به مكتب اسلام جذب کرد تا شيعه شدند و امروز اين شخصیت توسط دشمنان مجروح و دستگير می شود تا دین اسلام رواج پیدا نکند.

نماينده ولی فقيه و امام جمعه قزوين یادآورشد: عالمان دینی نظير حاج شيخ مجتبی قزوينی حكمت داشتند و به واسطه این ویژگی توانستند عالمان حكيمی را پرورش دهند و رمز این موفقیت تاثیرپذیری از قرآن است.

وی گفت:اگر امروز نفوذ اسلام در نيجريه، لبنان، یمن و بحرین و سایر کشورها دیده می شود به لطف خدمات عالمان برجسته ای مانند ایت الله شیخ مجتبی قزوینی است که باید قدردان آنها باشیم و با مجالس بزرگداشت یادشان را گرامی بداریم.

در این مراسم احکام انجمن آثار و مفاخر استان قزوین به آیت الله عابدینی، فریدون همتی، محمدرضا بندرچی، داود محمدی، قاسم اصناری و مهدی احمدی اعطا شد.

همچنین سپاس نامه شورای فرهنگ عمومی کشور به پاس خدمات ارزشمند ایت الله باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین به فرزند ایشان محمد حسن باریک بین اهداء شد.

 

 

 

 

کد مطلب 3001838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها