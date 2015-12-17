«علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شیراز، گفت: ماموریت و رسالتی که بر دوش دستگاه قضایی قرار دارد به لحاظ حساسیت و اهمیت آن احقاق حق و اجرای عدالت است.

علی القاصی مهرادامه داد: در بحث احقاق حق، عوامل متعددی تاثیرگذار هستند که مهترین نقش را دستگاه قضایی دارد.

وی تاکید کرد: جرم رفتاری است که به عنوان جریان خلاف جامعه همواره بوده که با توسعه بشر این پدیده هم در حال تغییر ماهیت است.

رئیسی کل دادگستری استان فارس افزود: مجرم امروز با گذشته تفاوت دارد و همانگونه واکنش جامعه نیز تفاوت پیدا کرده و رفتارهایی که عنوان مجرمانه پیدا می کند بر اساس ارزش حاکم بر جوامع تغییر می کند به این ترتیب شیوه برخورد با جرائم نیز در نظام های حقوقی متفاوت است.

القاصی مهر تصریح کرد: در کشورما رسیدگی به جرائم طی دو مرحله دادرسی و محاکمه انجام می شود که در مرحله اول وضعیت اتهام مورد کارشناسی قضایی و در آنجا است که دلایل و مستندات مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: وظیفه تحقیق و تعقیب توسط دادسرا انجام می گیرد که در راس آن نیز دادستان قرار دارد که وظیفه تعقیبی و مدعی العمومی است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: در هر پرونده دادستان یکی از ارکان اصلی است.

القاصی مهر افزود: مهمترین ویژگی دادستان، دلسوزی و تکلف گرایی است زیرا دادستان به عنوان مدعی العموم باید حفاظت کننده جامعه باشد.

وی با اشاره به اینکه دادستان در برخورد با جرائم فردی بی طرف نیست، گفت: دادستان پی گیر کننده درخواستهای جامعه است که در این میان نمی تواند بی طرف باشد و در باید حقوق بیت المال نیز حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: دادستان چنانچه در دستگاه های دولتی و سازمانی مشکلی را مشاهده کند باید ورود کرده و موضوع را به طور کامل بررسی کند.

القاصی مهر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در استان فارس ۲۹ شهرستان دارای دادستان و مدیران حوزه قضایی هستند، گفت: تمامی این ویژگی ها در مدیران دستگاه قضایی فارس استان وجود دارد که همگی نسبت به حقوق مردم و جامعه حساسیت دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۵۰ طرح در بخش های مختلف تدوین شده است، گفت: توجه به مباحث پیشگیرانه در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد که این راستا علاوه بر دستورالعمل های مختلف در بحث رسیدگی و برخورد با زمین خواری موضوع برخورد با جرائم خاص، انتقال و پیش فروش ساختمان و.... نیز مد نظر قرار دارد.

رئیسی کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: کمیته حمایت از سرمایه گذاری مشروع در فارس فعال است زیرا اعتقاد داریم تنها راه توسعه و پیشرفت حمایت از سرمایه گذاری مشروع است.

القاصی مهر افزود: آنچه را که مد نظر قرار داده ایم افزایش هزینه های ارتکاب جرم است تا بتوانیم شاهد کاهش جرائم در استان فارس باشیم.

وی با بیان اینکه جرائم خشن در استان فارس کاهش یافته است، گفت: در بحث سرقت ها به طور کلی شاهد کاهش ۱۷ درصدی بودیم و در این میان سرقت مسلحانه ۳۳، تجاوز به عنف ۱۴ درصد و مواد مخدر نیز طی هشت ماه گذشته کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: در سال جاری شاهد کاهش ۵ درصدی ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بوده ایم.

طی این جلسه علی صالحی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شیراز معرفی و از خدمات طهماسب یزدانیان تقدیر شد.