مردم در انتخابات راه ورود دنیاطلبان به مجلس و خبرگان را ببندند

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پایانی دومین مجمع عالی بسیج که در مشهد مقدس برگزار شد با اشاره به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: «مردم ضمن مشارکت فعال در انتخابات اجازه ندهند این دو سنگر مهم ملت، به دست مرفهان بی درد و صاحبان ثروت‌های باد آورده و بانیان اشرافی گری و دنیا طلبی، بیفتد».

متن این قطعنامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به پیشگاه مطهر حضرت امام ابالحسن علی بن موسی الرضا(ع) که توفیق برگزاری دومین مجمع عالی بسیج مستضعفان را در زیر سایه بارگاه ملکوتیشان عنایت فرمودند و درود بر محضر امام خمینی کبیر(ره) و شهدا و جانبازانی که راه و خط آن یگانه را جاودانه کردند و سلام بر پیشوا و پرچمدار این راه مبارک حضرت امام خامنه ای عزیز.

انقلاب اسلامی حساسترین مقطع تاریخی خود را می گذراند. مبارزات طولانی ملت قهرمان ایران به بار نشسته؛ استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا که تا به حال در تمامی راهبردهای خصمانه علیه ملت ایران، اعم از کودتا، ترور، شورش های مرزی، حمله نظامی، توطئه های سیاسی، تهاجم فرهنگی، فتنه و جنگ رسانه ای و جنگ اقتصادی شکست خورده است؛ اینک تلاش دارد با حیله و تزویر از در تعامل و نفوذ وارد شود و در حالی که از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی، صرف نظر نمی کند و کماکان به همه تلاش های براندازانه خود علیه این نظام مقدس مردمی، ادامه می دهد؛ منافقانه با اظهار صلح و دوستی خود را به ما نزدیک و خنجر را از پشت بزند و نتیجه ای را که نتوانسته است از ۳۷ سال جنگ مستقیم همه جانبه با ملت ایران بدست آورد، از طریق نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی و نفوذ در اندیشه ها و انگیزه ها کسب نماید.

این آزمونی خطیر است که معمولاً انقلاب ها با وجود حماسه سازی در درگیری های رویارو، در چنین آزمون هایی شکست خورده اند. در این مقطع و پیچ تاریخی حساس که در فرایند یک رقابت تمدنی، هندسه قدرت جهان در حال تغییر است، ما یک گام تا پیروزی های بزرگ فاصله داریم. اگر بتوانیم با حفظ روحیه انقلابی، پافشاری بر گفتمان ضد استکباری و طرد عوامل نفوذ این راهبرد خطرناک دشمن را خنثی کنیم. با دشمن خلع سلاح شده و شکست خورده ای مواجه خواهیم شد که همه طرح هایش به بن بست رسیده است. این فرصتی استثنایی برای رسیدن به آینده ای امید بخش، جهانی آزاد و ایرانی پیشرفته است.

دومین مجمع عالی بسیج مستضعفین که برآمده از متن بسیج است، با بهره مندی از همفکری یک ساله هزاران متخصص بسیجی از همه اقشار و در تمامی رشته ها و تخصص ها، در قالب یک اتاق فکر منسجم و بزرگ ملی با ۱۷ کمیسیون تخصصی مسائل کشور را بررسی کرده و نظرات خود را برای اداره بهتر کشور و سرعت بخشیدن به فرآیند پیشرفت در بیانیه ای تفصیلی تدوین و در روزهای آینده به قوای سه گانه، مردم و دستگاه های کشور تقدیم می نمایند و چکیده مواضع خود در مورد حساس ترین مسائل کشور را به این شرح اعلام می دارد:

۱- پیروزی ها و پیشرفت های خیره کننده­ی ملت قهرمان ایران در ۳۷ سال اخیر و امنیت کم نظیری که در آن زندگی می کنیم، محصول پیروی از اسلام عزیز و وحدت حول محور ولایت فقیه و اطاعت آگاهانه و عاشقانه از رهنمودهای نورانی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) است. حرکت های تفرقه انگیز در هر شکل و لباسی اعم از تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی و تکفیری تا فتنه و نفاق سیاسی و دو قطبی سازی جامعه، با دامن زدن به اختلافات قومی و نژادی برای بهره برداری های شخصی و جناحی، نشان فرومایگی و دشمنی با ملت است و ملت بیدار ایران این حرکت ها را محکوم و عوامل آن را از خود طرد خواهد کرد.

۲- همانگونه که امام راحل عظیم الشأن (ره) در آخرین پیام خود خطاب به بسیج فرمودند: «فرزندان بسیجی ام، پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی و نه غربی باشند» ما بسیجیان این فرزندان حقیقی و وفادار امام خمینی (ره) برای جهاد و شهادت در راه آرمان های الهی آن دردانه تاریخ و یگانه دوران، اعلام می کنیم و تعهد به این راه را نه بر اساس نسبت ها و رفاقت ها، بلکه حرکت بر مبنای اصول مسلم خط امام (ره) همچون "پشتیبانی از ولایت فقیه"، "تاکید بر اسلام ناب محمدی و مبارزه با اسلام آمریکایی"، "طرفداری از عدالت اجتماعی"، "اعتقاد به اراده و نیروی مردم"، "حمایت از محرومان"، "حمایت از مظلومان و مخالفت و آشتی ناپذیری با مستکبران"، "تاکید بر استقلال و نفی سلطه پذیری" و "وحدت اسلامی" و "مبارزه خستگی ناپذیر و بی پایان با فساد و تباهی" می دانیم و به کسانی که می خواهند با سوء استفاده از نام و یاد آن بزرگوار و روابط گذشته، این خط نورانی را با دروغ پراکنی و تاریخ سازی های بی پایه تحریف کنند، اخطار می کنیم، دست از این رفتار خطرناک بردارند و از سرنوشت کسانی که در طول این سال ها با زاویه گرفتن از ولایت رو در روی انقلاب ایستادند عبرت بگیرند و بدانند که در صورت عدم اصلاح خود با برخورد فرزندان بسیجی امام که به پاسداری از اصول نه شرقی و نه غربی مأمور شده اند، مواجه خواهند شد.

۳- کم توجهی به مقوله مهم و حیاتی فرهنگ و تربیت در برنامه ریزی های کشور و نادیده گرفتن هنر انقلابی و اصیل و میدان دادن به تهاجم فرهنگی دشمن، صدمات زیادی به کشور وارد کرده است. از آنجا که انقلاب اسلامی نه یک پدیده دفعی، بلکه پدیده ای مستمر است که پیشرفت آن مستلزم تکامل دائمی است، نیاز به یک تحول عظیم فرهنگی و اولویت دادن به مقوله فرهنگ در برنامه ششم کشور، بیش از هر زمان دیگری بایسته و لازم بنظر می رسد. خوشبختانه در این زمینه اسناد بالادستی بسیار مهمی توسط نهادهای عالی سیاستگذاری کشور تدوین شده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، که متأسفانه هیچکدام تبدیل به برنامه عملی و اجرایی نشده است. ما از دولت و همه دستگاه های مسئول مصرانه می خواهیم، ضمن جدی گرفتن الزام تولید پیوست فرهنگی برای همه طرح ها و برنامه ها، تصمیمات راهبردی و حیاتبخش کشور در عرصه فرهنگ، مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند اسلامی شدن دانشگاه ها و سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را که مدت ها از تصویب آن می گذرد، با سرعت به مرحله اجرا بگذارند.

۴- مجالس خبرگان و شورای اسلامی، نهادهای انقلابی برخاسته از اراده مردم برای پیشبرد کشور بر اساس اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی هستند. از همه مردم عزیز می خواهیم ضمن مشارکت فعال در انتخابات سرنوشت ساز پیش رو، با تطبیق کامل نامزدها با معیارهای نماینده شایسته به ویژه تذکر امام خمینی(ره) که فرمودند: «ادامه یک انقلاب در یک امری است که به نظر می رسد در رأس امور واقع است و آن اینکه دولت، مجلس و کسانیکه در ارتش هستند و سپاه و همه ی اینها از "طبقه متوسط و مادون متوسط" باشند؛ اساس سلطه ای که در کشورها و کشور ما از طرف غرب واقع شده است، افراد مرفه و کسانیکه سرمایه های بزرگ داشته اند یا قدرت برای حفظ خودش و حیثیت خودش در دست داشته است. مادامی که مجلس و ارگان های دولتی و همه ی اینها و مردم از طبقه متوسط و مادون متوسط تشکیل شود امکان ندارد یک دولت بزرگی، یک قدرت بزرگی، بهم بزند اوضاع را، همیشه این قدرتهای بزرگ در هر کشوری یک نفر را با او تفاهم می کردند، که این نفر برای خودش برای قدرتمندی خودش برای سرمایه خودش فعالیت می کرد، او را می دیدند و ملت را می چاپیدند، به اصطلاح کدخدا را می دیدند و ده را می چاپیدند. » اجازه ندهند این دو سنگر مهم ملت، به دست مرفهان بی درد و صاحبان ثروت های باد آورده و بانیان اشرافی گری و دنیا طلبی، بیفتد. اعضای محترم شورای نگهبان در این زمینه وظیفه خطیری بر عهده دارند چرا که مردم به اعتبار بررسی صلاحیت نامزدها توسط آن شورا، افراد مورد نظر را از میان تأیید صلاحیت شده ها بر می گزینند. فلذا احراز صلاحیت نامزدها حق الناس است؛ بر این اساس از شورای نگهبان و سایر مراجع ذیربط دیگر می خواهیم با شجاعت و قاطعیت، در احراز صلاحیت ها بر اساس مُرّ قانون اقدام کنند و از تأیید افراد فاقد صلاحیت به هر دلیل و مصلحتی خودداری نمایند.

۵- تولید و رشد علمی، زیر ساخت همه پیشرفت های کشور است. جهش های بلند علمی کشور در دو دهه اخیر، مانند رسیدن به پر شتاب ترین پیشرفت علمی و کسب رتبه ۱۷ علمی جهان، از افتخارات بزرگ نظام اسلامی است. کاهش این شتاب ظرف دو سال اخیر که استادان برجسته دانشگاه ها مکرراً نگرانی خود نسبت به آن را اعلام نموده اند قابل قبول نیست. از دولت و به ویژه دستگاه های علمی، آموزشی و پژوهشی انتظار داریم از تبدیل دانشگاه ها به باشگاه سیاسی و گرفتار شدن دانشجویان با آلودگی های اخلاقی، همچون اردوهای مختلط و کنسرت های مفسده انگیز، پرهیز کنند و به جای آن فضای رقابت سازنده علمی را بسط دهند و رواج گفتمان جهاد علمی و نهضت نرم افزاری و اجرای سند نقشه جامع علمی کشور را وجهه همت خویش سازند و با ریشه یابی مشکلِ واماندگی علمی و توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی، شتاب پیشرفت علمی را به روند افتخار آمیز گذشته برگردانند و راه پیشرفت به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حرکت به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار سازند.

۶- عزت و اعتماد به نفس ملی و خودباوری بنیان اساسی پیشرفت های بزرگی است که ملت پیشرو ایران در طول دهه های اخیر کسب کرده اند، ضمن عذر خواهی از مردم به خاطر مواضع تحقیر آمیز بعضی افراد که این روزها استقلال و عزت ملی را مخدوش کرده و بدون توجه به توانایی های بی پایان این ملت رشید، از آب و غذا تا امنیت و حتی مدیریت کشور را مستلزم سپردن زمام امور به اجانب می دانند، تأکید می کنیم، ملتی که توانسته است با رهانیدن خود از سلطه اجانب که اکثریت جامعه را در بی سوادی کامل نگه داشته بود، به فناوری هسته ای و پرتاب ماهواره برساند و در رشته های متعدد به باشگاه صاحبان فناوری های برتر جهان دست یابد و توفیق یافته، یکی از قوی ترین نیروهای مسلح جهان را سازمان دهد، با اصرار بر گفتمان «ما می توانیم» یقیناً می تواند باقی مانده راه را تا بالا ترین قله های پیشرفت، سرافرازانه بپیماید.

۷- ایران کشوری استثنایی است که تمام عناصر اصلی اقتصادی پیشرو، اعم از سرمایه و نقدینگی، نیروی کار، سرزمین پهناور و آب و خاک کافی، دانش و فن آوری، بازارهای بزرگ و در دسترس، مواد اولیه و انرژی کافی را در اختیار دارد. تجربه سال های اخیر نشان داد که نگاه به بیرون مرزها و معطل نگه داشتن اقتصاد، پشت دروازه سیاست خارجی، جز افزایش رکود، کاهش چشمگیر شاخص های بورس، کاهش ارزش پول ملی، کاهش ۷۰ درصدی قیمت نفت و افزایش بیکاری، دستاوردی نداشته است. تدبیر هوشمندانه رهبری بر مبنای استحکام ساخت داخلی نظام که با عنوان اقتصاد مقاومتی مورد تأکید همه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت و به تصویب مراجع سیاستگذاری کشور رسید، نسخه نجات و تنها راه شکوفایی اقتصاد کشور است. مردم در انتظار عملی شدن هرچه سریعتر این سیاست ها و تحقق وعده های اقتصادی دولت هستند، اقتصاد مقاومتی نمی باید در حد متن روی کاغذ و در سطح شعار و سخنرانی باقی بماند.

۸- از دولت محترم می خواهیم با تقویت مدیریت اقتصادی و ترویج فرهنگ کار و تلاش و با برنامه ریزی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و انطباق برنامه ششم با این سیاست ها، از جمله کاهش خام فروشی مواد معدنی و نفت و گاز و کاهش واردات بی منطق و مبارزه جدی با قاچاق کالا، به مردم ایران و ظرفیت های عظیم ملی بیش از این اعتماد کند و با تقویت خود باوری و اعتماد به نفس، برداشتن بار مشکلات معیشت از روی دوش اقشار ضعیف را مشروط به سیاست خارجی نکند و با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حوزه سلامت و تأکید بر طب سنتی و با تحرک بخشی به اقتصاد مولد و دانش بنیان، تقویت تولید ملی، سپردن کارها به مردم به ویژه افزایش بهره وری کشاورزی و تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از توسعه صنایع کوچک و متوسط روستایی، بار دیگر اقتصاد کشور را در مسیر شکوفایی قرار دهد و از سازمان بسیج می خواهیم به راه درستی که در کمک به مردم برای راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک انتخاب کرده است، با قوت ادامه دهد.

۹- حمایت از مظلومان و مستضعفان و متحد کردن مسلمانان برای آزادی از سلطه استعمار، رژیم صهیونیستی و تروریست های دست نشانده آنان نه تنها تکلیف مهم دینی، وجدانی و از اصول اصلی در قانون اساسی ایران است، بلکه امروز از ضرورت های اصلی امنیت ملی کشور هم محسوب می شود. ما همچنان به تقویت هسته های مقاومت حزب الله ادامه می دهیم و به تمام رزمندگان جبهه مقاومت در تمامی کشورهای تحت ستم به ویژه فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین و نیجریه، درود می فرستیم و با سلام به ارواح طیبه شهدای مقاومت به ویژه شهدای مظلوم اخیر نیجریه و ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت، سلامت و امنیت حضرت آیت الله زکزاکی از دولت می خواهیم، با پشتیبانی قاطع از جبهه مقاومت و ایجاد همگرایی بین المللی، زمینه های برقراری همه­پرسی تعیین سرنوشت را در فلسطین اشغالی فراهم آورد، چراکه تا این رژیم جنایتکار هست، منطقه و جهان روی آرامش نخواهد دید و مقدمه آرامش و پیشرفت منطقه نابودی اسرائیل غاصب است.

۱۰- ضعف بهره گیری از ظرفیت های مردمی و کم توجهی به اقتصاد عدالت محور، محتوای سکولار علوم انسانی در مدارس و دانشگاه ها، عدول از سیاست های کلی نظام و اتخاذ بعضی سیاست های نادرست و کم توجهی به مقوله حیاتی فرهنگ، آسیب های اجتماعی متعددی را در جامعه به وجود آورده است از جمله مهمترین این آسیب ها بیکاری، مهاجرت بی رویه به حاشیه شهرهای بزرگ، آلودگی به مواد مخدر، کاهش روند رشد جمعیت، افزایش طلاق و تضعیف جایگاه زن و کانون خانواده است.

مبارزه با فقر و فساد و تبعیض در محیط بیرونی و درونی دستگاه ها باید از دستورات کار اصلی هر سه قوه باشد. بسیجیان ضمن آمادگی برای کمک به دولت در رفع این آسیب ها، در حل این مشکلات، مسئولان را از کاربرد روش های تجربه شده و به بن بست رسیده وارداتی غربی بر حذر می دارند و از مسئولان می خواهند با طرد دیدگاه های شکست خورده ای همچون "تقدم توسعه بر عدالت"، "آزادی افسار گسیخته"، "فمینیسم" و ... به تنها راه علاج این مشکلات که "سبک زندگی اسلامی" و" مدیریت دور از فساد و تبعیض و بی عدالتی" است، تمسک جویند و با تقویت و اصلاحات لازم در دستگاه قضایی و انتظامی و اعمال مدیریت جهادی عدالت محور و فساد ستیز در همه دستگاه های اجرایی و قضایی با فوریت، سند ملی "سبک زندگی اسلامی" را تدوین و با اجرایی کردن آن معضلاتی چون پیری جمعیت، طلاق و تزلزل کانون خانواده و اعتیاد را کاهش دهند.

۱۱- با فداکاری دانشمندان هسته ای و شهدای بزرگوار این عرصه که کفه معادله هسته ای را به نفع نظام اسلامی سنگین کرد، ایستادگی غیرتمندانه مردم و هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری، فرصت کم نظیری برای پیشبرد پرونده هسته ای به نفع جمهوری اسلامی پدید آمد. در مقابل این پیشروی محسوس، آمریکا با طمع تبدیل این پرونده به بستر نفوذ به روند مذاکرات سرعت بخشید و نهایتاً تلاش مضاعف دولت در این عرصه با استفاده از این فرصت، منجر به توافق هسته ای تحت عنوان برجام شد. با وجود نواقص و اشکالات برجام از تلاش های دولت و همه هیأت های مذاکره کننده و دانشمندان و دست اندرکاران پیشرفت های هسته ای که زمینه خنثی کردن بهانه هسته ای را فراهم آوردند، پشتیبانی می کنیم و اعلام می داریم: فرمان ۹ماده ای امام خامنه ای در این خصوص فصل الخطاب و تنها راه کاهش آسیب های برجام است و دست اندرکاران با اجرای دقیق این فرمان نباید بگذارند تجربه تلخ بیانیه الجزایر و سایر بدعهدی های آمریکا بار دیگر تکرار شود. از مجلس شورای اسلامی می خواهیم با دقت به نظارت بر اجرای برجام ادامه دهند و راه را بر هر گونه سوء عملکردی که زمینه نفوذ را فراهم و دستاوردهای هسته ای را بر باد می دهد مسدود نمایند.

۱۲- صیانت از فرهنگ و ارزش های ملت مجاهد و همیشه در صحنه ایران اسلامی در مقابل جنگ نرم دشمن، به ویژه هجوم گسترده و بی سابقه رسانه های استکبار علیه ملت ایران از اصلی ترین وظایف امروز دستگاه های نظام است. افزایش سرعت تبادل اطلاعات سالم و درست از طریق ایجاد شبکه ملی اطلاعات و مدیریت مستقل ملی فضای مجازی و تکمیل سطح پوشش رسانه ملی همزمان با محدود سازی میدان مانور رسانه های مفسد استکباری و سرویس های جاسوسی دشمن، حق مسلم ملت است و دولت باید ضمن جدی گرفتن شورای عالی فضای مجازی این حق مسلم را تأمین نماید.

۱۳- امنیت مثال زدنی و پیشرفت های همه جانبه کشور مرهون هوشیاری نیروهای مسلح مقتدر و شکل گیری قدرت بازدارندگی مردمی و حضور مردم در تمام صحنه ها و شکل دادن به بزرگترین تشکل مردمی جهان، یعنی بسیج است. مردمی که در این تشکل بی بدیل گرد آمده اند، ضمن اعلام آمادگی برای کمک بی مزد و منت به دولت برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در همه عرصه ها، از دولت می خواهند ضمن تقویت توان دفاعی کشور و افزایش اقتدار نظامی از ظرفیت بی نظیر مردمی و توانمندی های علمی و عملی بسیجیان، برای حل مشکلات بزرگ کشور به ویژه بهبود معیشت محرومان، اجرای اقتصاد مقاومتی، ارتقاء تولید ملی و تقویت توانمندی ترویج فرهنگ عاشورایی و فضای مجازی، بهره گیرد.

۱۴- آمریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر، این سه جرثومه فساد و جنایت، با کمک دولت های دست نشانده منطقه، برنامه های ضد انسانی و جنایتکارانه خود علیه اسلام را با ساخت الگوهای تقلبی از اسلام و سازماندهی و تجهیز گروه های تروریستی تکفیری به اوج رسانده اند. آنان با این توطئه بزرگمی خواهند پنج هدفِ «اسلام هراسی و متوقف کردن روند گرایش شدید مردم غرب به اسلام"، "ایجاد تفرقه، راه اندازی جنگ و برادر کشی میان مسلمانان"؛ "تأمین امنیت رژیم رو به زوال و در حال محاصره قرار گرفته صهیونیستی"؛ "نابودی جوانان انقلابی و پر شور مسلمان" و "ناامن سازی و بازداشتن کشورهای اسلامی از پیشرفت" را همزمان محقق کنند و به منظور سهولت در اعمال سلطه خود، کشورهای اسلامی را به سوی تجزیه و کوچکتر شدن سوق دهند.

جنایت آل سعود در یمن، مکه و منا و کشتار حاجیان بی گناه که با سکوت حمایت آمیز سازمان های بین المللی مدعی حقوق بشر و رسانه های آنان همراه بود، مکمل این توطئه شیطانی است.

اصلی ترین راه خنثی سازی این توطئه، تقویت امنیت ملی و استحکام داخلی از طریق کارآمد سازی دستگاه ها و برخورد عزتمندانه در روابط بین الملل و درخشش جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام الگو از یک سو و تقویت دیپلماسی عمومی و روشنگری و اطلاع رسانی گسترده به مردم جهان و تحکیم وحدت جوامع اسلامی از سوی دیگر است، حرکت الهام بخش امام خامنه ای در ارسال نامه به جوانان آمریکا و اروپا در این زمینه باید نقشه راه دیپلماسی کشور باشد.

در پایان، مجمع عالی بسیج مستضعفین بار دیگر با اعلام مراتب خدمتگزاری به محضر مردم ایران، یعنی مردمی که به شهادت امام راحل (ره) بهترین ملت ها در تمام طول تاریخ اند و اعلام تبعیت محض از ولایت امام خامنه ای عزیز و اعلام آمادگی برای کمک به هر سه قوه در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، همگان را به استمرار راه انقلاب تا غلبه نهایی بر ظلم و شرک و کفر و برافراشتن پرچم اسلام در سرتاسر جهان دعوت می کند.

اللهم عجل لولیک الفرج

۲۶ آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار

مشهد مقدس»