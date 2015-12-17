به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین هفته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه با دیدار ۲ تیم نیروی زمینی و دانشگاه آزاد در تالار مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد که طی آن شاگردان مصطفی هاشمی در تیم دانشگاه آزاد موفق شدند حریف ته جدولی خود را شکست دهند و به دومین برد متوالی در نیم فصل دوم رقابت‌ها دست پیدا کنند.

بعد از این دیدار، تالار بسکتبال آزادی میزبان دیدار تیم های شیمیدر و آینده‌سازان بود که طی آن بازیکنان تیم تهرانی حریف خود را با شکست مواجه کردند.

یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال باشگاه‌های کشور در گرگان و میان شهرداری این شهر و صدرنشین مسابقات یعنی پتروشیمی بندر امام برگزار شد.

شاگردان مهران شاهین‌طبع که در نیم فصل نخست مسابقات و در جریان یک دیدار پرحاشیه گرگانی‌ها را با شکست مواجه کرده بودند، در دیدار امروز نتوانستند این برد را تکرار کنند و با ۱۱ اختلاف امتیاز برابر میزبان خود شکست خوردند. با این وجود پتروشیمی بندر امام در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. تیم دوم جدول رده‌بندی نیز در این هفته از مسابقات از کسب پیروزی باز ماند. نفت آبادان که امروز میزبان شهرداری اراک بود نتوانست این تیم را شکست دهد و یکی از میزبانان بازنده در این هفته از مسابقات لقب گرفت.

این دیدار هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور میان تیم های شهرداری تبریز و ثامن مشهد برگزار شد که طی آن مشهدی‌ها برابر میزبان خود به برتری دست یافتند.

نتایج ۵ دیدار برگزار شده در هفته دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نیروی زمینی ۵۷- دانشگاه آزاد ۷۹

* شیمیدر تهران ۸۶- آینده‌سازان ۶۱

* شهرداری گرگان ۷۰- پتروشیمی ۵۹

* نفت آبادان ۷۸- شهرداری اراک ۸۲

* شهرداری تبریز ۵۲- ثامن مشهد ۵۴