کمک به دیگران موجب کاهش استرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در مطالعه اخیر خود دریافتند کمک به دوستان، اشنایان و حتی افراد غریبه می تواند موجب کاهش استرس روزمره بر احساسات و سلامت روان ما شود.

امیلی آنسل، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی دانشگاه یل ایالت کنتیکت آمریکا، در این باره می گوید: «تحقیق ما نشان می دهد وقتی ما به دیگران کمک می کنیم، به خودمان هم کمک می کنیم. روزهای پرتنش و استرس زا موجب می شوند که ما خلق و خوی بدی داشته و از سلامت روانی ضعیفی برخوردار باشیم. اما یافته های ما نشان می دهد که اگر ما کار کوچکی برای دیگران انجام دهیم، مثل بازنگه داشتن درب برای دیگری، در روزهای پرتنش احساس بدی نخواهیم داشت.»

در این مطالعه، افراد به طور روزانه از طریق تلفن همراه خود، احساسات و تجارب زندگی شان را گزارش می دادند. ۷۷ شرکت کننده با رده سنی ۱۸ تا ۴۴ سال در این مطالعه ۱۴ روزه شرکت کردند.

از شرکت کنندگان خواسته شده بود تا وقایع استرس زا روزانه شان را در تمامی حوزه ها از جمله مالی، تحصیلی، کاری و غیره گزارش کنند.

نتایج نشان داد کمک به دیگران موجب تقویت آرامش روزمره شرکت کنندگان شده بود. تعداد بیشتر کمک به دیگران با سطح بالاتر هیجانات مثبت روزمره و سلامت روانی بهتر مرتبط بود.