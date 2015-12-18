آلبوم موسیقی سنتی کردی «گول هه نار» در سنندج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه و طی مراسمی در حوزه هنری استان کردستان، آلبوم موسیقی سنتی کردی گول هه نار دیلان نصیری در سنندج رونمایی شد.

در جریان برگزاری این مراسم که با حضور و استقبال قابل توجه هنرمندان و هنردوستان سنندجی برگزار شد، رئیس حوزه هنری کردستان از برنامه های این حوزه برای حمایت از هنر متعهد بومی در این استان خبر داد.

امین مرادی با اشار به توجه ویژه حوزه هنری به هنر بومی و متعهد در استان کردستان و لزوم حمایت از آن، بیان کرد: خوشبختانه حوزه هنری در تمامی بخش های مختلف فعالیت های هنری ورود پیدا کرده و اقدامات صورت گرفته در این بخش ها نیز وجود دارد.

وی به برنامه های حوزه موسیقی اشاره کرد و افزود: در بخش موسیقی حوزه هنری علاه بر حمایت از هنرمندان فعال، در بخش های آموزشی و حتی پژوهشی نیز برنامه های خوبی را اجرایی کرده است و این گونه اقدامات نیز همچنان ادامه دارد.

آلبوم موسیقی سنتی کردی با عنوان «گول هه نار» (گل انار) با صدای هنرمند جوان سنندجی دیلان نصیری تولید حوزه هنری استان کردستان است که در مراسم شامگاه پنج شنبه رونمایی شد.

در این آلبوم که به خوانندگی، آهنگسازی و نوازدگی هنرمند جوان سنندجی دیلان نصیری عرضه گردیده اساتید ارسلان کامکار و اردشیر کامکار به عنوان نوازنده و با تنظیم سینا مرادپور و پوریا ورزیری و نوازندگان دیگری چون بهرنگ معتمدی، میلاد قریشی، این خواننده جوان را در تهیه این آلبوم یاری نموده ان.

آلبوم «گول هه نار» در استودیو صبا ضبط و توسط حوزه هنری استان کردستان با همکاری مرکز موسیقی حوزه هنری کشور تولید شده و از روز پنج شنبه به صورت رسمی وارد بازار موسیقی کردی شد.