اسلام هراسی از سیاست های مهم آمریکا در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با بیان اینکه آمریکا همواره تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صورت داده، افزود: اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی سه محور اصلی امریکا در روابط خارجی است.

وی ادامه داد: آمریکا از هر راهی برای رسیدن به اهداف خود در زمینه ایجاد موج اسلام و ایران هراسی استفاده می کند و باید همه مسلمانان با روشنگری در برابر این مواضع ایستادگی کنند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه آمریکا طی بیش از یک دهه گذشته تمام تلاش خود را به ایران اسلامی صورت داده است، تحریم های ۳۷ ساله علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و گفت: آمریکا به بهانه دروغ و غیر عقلانی اینکه ایران دارای سلاح هسته است نسبت به تشدید تحریم ها علیه ایران اقدام کرد در حالی که طبق دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران ، اسلحه کشتار جمعی مخصوصا استفاده از بمب اتم در دستور کار ما نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه استکبار می دانست که فتوای انقلاب و دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران داشتن اسلحه کشتار جمعی نیست. افزود: اگر آمریکا می دانست که حمله نظامی به ایران اسلامی نتیجه بخش بود حتی یک ساعت آن را به تاخیر نمی انداخت.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به سخنان انتخاباتی یکی از کاندیداهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اسلام ستیزی را جزو اهداف و تلاش های آمریکا در جهان عنوان کرد و گفت: اسلام هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی سه مساله محوری در سیاست آمریکا است.

وی ایجاد گروه های تروریستی و فرقه های انحرافی را در جهان اسلام از برنامه ریزی های امریکا باری ایجاد موج اسلام ستیزی در جهان است گفت: امروز دیگر آمریکا به سرباز خود دستور جنگ و کشتار مسلمانان را نمی دهد و به جای مقابله با بوکوحرام، داعش و انصره از طریق تحریک عده ای از مسلمانان و به دست آنها مسلمانان دیگر را به شهادت می رساند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه آمریکا همواره در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و این امر خود را به عینه نشان داده، گفت: اگر آمریکا می دانست با حمله نظامی به ایران نتیجه خواهد گرفت قطعا یک ساعت هم منتظر نمی ماند و این اقدام را انجام می داد و اقتدار ملت ایران ملت ایران مانع تحقق توطئه های شوم استکبار است و این مساله جز با اتحاد و ایستادگی تک تک ملت مسلمان ایران در همه صحنه ها حاصل نشده است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه اسلام همواره از خشونت وافراطی گری بی زار بوده و ضربات زیادی بوسیله افراط گرایان به اسلام زده شده است افزود: 27 آذر روز ملی مبارزه با خشونت و افراط گرایی در تقویم فرهنگی نوشته شده است.

وی گفت: افراط و تفریط هر دو نفی شده است و تندروها کسانی هستند که خود را از امام(ع)، پیامبر(ص) و مجتهد نسبت به اسلام دلسوزتر می دانند و پیشرو هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت این دو نهاد بزرگ و تاثیرگذار را عاملم هم در توسعه جامعه در بخش های مختلف عنوان کردو گفت: باید توجه ویژه به وحدت حوزه و دانشگاه در جامعه صورت بگیرد.

حجت الاسلام خاتمی گفت: باید با آسیب شناسی در زمینه توسعه وحدت حوزه و دانشگاه نسبت به عمیق تر کردت وحدت حوزه و دانشگاه تلاش شود.

نمازگزاران زنجانی امروز در محکومیت کشتار مسلمانان در نیجریه راهپیمایی کردند و نظیر این برنامه نیز در سایر شهرهای استان برگزار شد.