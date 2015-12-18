اجرای قانون ملاک عمل مسئولان در انتخابات/ ایران جزیره ثبات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبدوس در خطبه های این هفته نماز جمعه سمنان با تاکید بر اینکه باید مراقب برخی تحرکات در شرایط انتخابات باشیم، تصریح کرد: برخی به نیت شکستن جایگاه ولایت فقیه دست به هر کاری می زنند و در این راستا انتخابات خبرگان رهبری امسال بسیار حساس است.

وی خواستار هوشیاری بیشتر مردم در مواجهه با برخی زمینه ها برای حاشیه سازی جریان انتخابات خبرگان شد و افزود: رسانه ها مراقب جریانات انحرافی باشند و در دام کسانی که بدخواه نظام و ملت هستند گرفتار نشوند.

برخی خواسته یا ناخواسته با دشمن همراهی می کنند

خطیب جمعه سمنان با بیان اینکه برخی خواسته یا ناخواسته با دشمن همراهی می کنند و این امر به نفع ملت نیست، گفت: اخیرا صحبتهایی مبنی بر اینکه جامعه را نمی توان با مختصات امام خمینی(ره) هدایت کرد شنیده می شود که در راستای به انحراف کشیدن اهداف انقلاب است و مردم باید هوشیاری خود را بیشتر کنند.

عبدوس وحدت را لازمه حفظ دستاوردهای نظام دانست و تصریح کرد: باید صمیمت و دوستی در احزاب که درون نظام اسلامی فعالیت می کنند بیشتر شود چون همه زیر پرچم جمهوری اسلامی و با محوریت ولایت فقیه فعالیت می کنند.

وی از احزاب و گرایش های سیاسی خواست تا مراقب دسیسه دشمنان نظام باشند و با هوشیاری کامل به انتخابات امسال ورود پیدا کنند و افزود: دشمن به دنبال خدشه وارد کردن به وحدت و امنیت داخل ایران است.

اجرای کامل و دقیق قانون در انتخابات

امام جمعه موقت سمنان همدلی و همزبانی دولت و ملت را مهمترین دغدغه نظام دانست و افزود: انتخابات امسال حساسیت بسیار بالایی دارد و این مهم باعث شده تا شورای نگهبان و وزارت کشور با انسجام بهتری به کارها بپردازند.

عبدوس مهمترین دغدغه مسئولان را اجرای کامل و دقیق قانون در انتخابات ذکر کرد و افزود: مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب اصلح مورد توجه است.

وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامى در راستای اهداف خود با همراهی گسترده مردم همراه بوده است.

ایران جزیره ثبات در منطقه خاورمیانه است

خطیب جمعه سمنان با محکوم کردن کشتار شیعیان مظلوم نیجریه این امر را نوعی نسل کشی دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان برای انتقام گرفتن از ایران اسلامی دست به کشتار شیعیان در اقصی نقاط کشورهای اسلامی می زنند و نمونه های بارز آن طی هفته های اخیر در پاکستان، عراق، آذربایجان و نیجریه اتفاق افتاده است.

عبدوس با تبیین سیاستهای استکبار جهانی و همراهی برخی کشورهای اسلامی و دلارهای عربستان در راستای کشتار شیعیان، گفت: دشمنان ما امروز برای تضعیف شیعیان جنگهای دست به راه انداختن جنگهای نیابتی کرده اند ولی تا کنون به لطف خدا در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده اند.

وی با تاکید بر اینکه ایران جزیره ثبات در منطقه خاورمیانه است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی بالاترین مشروعیت مردمی در خاورمیانه را دارد.

امام جمعه موقت سمنان همچنین اشاره ای نیز به بسته شدن پرونده پی. ام. دی ایران و نیز سالروز شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه داشت.