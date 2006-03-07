استاندار: بيكاري مهترين مشكل لرستان

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به لرستان، محمد رضا محسني ثاني در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به سفر رئيس جمهور به اين استان اظهار داشت: در صورتي كه مشكل بيكاري در اين استان حل شود شاهد تحولات عظيمي در تمامي ابعاد خواهيم بود.

استاندار لرستان با اعلام اينكه هم ‌اكنون پروژه ‌هاي متعدد و مورد نياز استان براي طرح در هيات دولت توسط كميته ‌ها و شوراي برنامه ‌ريزي استان آماده شده است، گفت : مردم ولايت مدار لرستان همواره پشتوانه نظام و دولت مردان بوده ‌اند و اميدواريم اين بار نيز از رياست جمهوري - هم درمركز استان و هم درساير شهرستانها - استقبال گرم و پرشوري داشته باشند.

به گزارش مهر، رئيس جمهور و هيات دولت از فردا هشتمين سفر استاني خود به لرستان را آغاز مي كنند.

محمود احمدي ‌نژاد در اين سفر سه روزه با مردم شهرستان‌ هاي مختلف استان لرستان از جمله خرم ‌آباد، اليگودرز، ازنا، دورود، پلدختر، نورآباد، بروجرد و الشتر ديدار خواهد كرد.

ديدار با ايثارگران و منتخبان استان لرستان از ديگر برنامه‌ هاي رئيس جمهور در اين سفر است.

هشتمين جلسه استاني هيات وزيران نيز در خرم ‌آباد براي بررسي و تصميم ‌گيري در مورد مسائل و مشكلات اين استان تشكيل خواهد شد.