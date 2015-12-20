رضا پورحسین قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمان مشخص شدن مدیر جدید شبکه یک گفت: در حال حاضر آقای فضل الله شریعت پناهی سرپرست شبکه یک است و قاعدتا بعد از مدتی خود او و یا شخص دیگری برای شبکه یک انتخاب خواهد شد.

وی درباره خبر ادغام سه شبکه آموزش، سلامت و مستند که در رسانه های غیررسمی آمده بود، بیان کرد: چنین مساله ای صحت ندارد. این سه شبکه، شبکه های مستقلی هستند که به خوبی کار می کنند و قرار نیست چنین تغییر ساختاری داشته باشند.

قائم مقام معاون سیما همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سریال های شبکه های سیما و اینکه این آثار معمولا در نظرسنجی ها درصد بالایی از رضایت مخاطبان را به خود اختصاص می دهند ولی منتقدان نظر دیگری دارند، اظهار کرد: سریال ها همیشه درصد بالایی از مخاطب را به خود اختصاص می دهند و این نشان می دهد که سریال ها دیده می شوند با این حال ممکن است هر مخاطبی هم اشکالات فنی و ساختاری داشته باشد و اتفاقا اینکه به یک سریال اشکال گرفته می شود حاکی از این است که آن سریال دیده شده است.

برای نقد کردن صبر کنید تا چند قسمت سریال پخش شود

پورحسین ادامه داد: نکته ای درباره مجموعه سریال های رسانه ملی چه آنها که اکنون پخش می شوند و چه سریال هایی که بعدا پخش خواهند شد وجود دارد و آن، این است که منتقدان و بینندگان تا حدی باید صبر کنند تا هر سریالی هنگام پخش به چند قسمت برسد و بعد از آن درباره اش اظهار نظر شود. فکر می کنم اگر در حوزه آثار نمایشی قسمت های بیشتری از یک سریال را ببینیم بهتر مضمون و هدف نویسنده و یا کارگردان را متوجه می شویم.

وی با اشاره به سریال های شبکه دو و شبکه یک سیما اظهار کرد: «کیمیا» و «نفس گرم» هر دو قصه های خوبی داشتند. سریال «نفس گرم» مخاطبان بالایی داشت و «کیمیا» هم که همچنان در حال پخش است از مخاطبان بالایی برخوردار است.

بودجه مهم است ولی...

پورحسین با اشاره به نقش بودجه در کیفیت سریال ها که معمولا کارگردانان و تهیه کنندگان بیان می کنند، اظهار کرد: بودجه اهمیت دارد ولی عامل تعیین کننده برای غنای یک کار نیست. ما آثار خوبی از جمله برنامه های ترکیبی، میزگرد و سریال داشته‌ایم که بودجه زیادی به آنها تزریق نشده است اما با مدیریت هزینه و مدیریت هنری و محتوا، آثار موفقی شده اند. اینکه بودجه اهمیت دارد درست است، اما از طرف دیگر باید دانست که سازمان صداوسیما هم در مضیقه مالی است، شأن یک سازمان رسانه ای در این است که بیش از اینها به آن بودجه برسد و این مضیقه قاعدتا در روند کارها بخصوص آثار نمایشی اخلال ایجاد می کند.

وی در پایان گفت: با همه اینها اگر سریالی از قصه خوبی برخوردار باشد کمبود بودجه نمی تواند خیلی بر آن تاثیرگذار باشد، اکنون هم با شکل گیری مرکز گسترش فیلمنامه نویسی در سازمان صداوسیما توجه بیشتری به فیلمنامه ها می شود.